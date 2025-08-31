X!

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Viire Valdmale

29. augustil tähistas 65. sünnipäeva näitleja Viire Valdma. Sel puhul näeb 31. augustil ETV2 eetris temaga tehtud intervjuusid ja telelavastusi.

Kell 13.20 "Siin ja praegu" (1998)

Viire Valdmat intervjueerib Jüri Aarma.

Kell 14.20 "Lõunavaheaeg" (1984)

Toomas Kalli komöödiat kahes vaatuses esitab Vanalinnastuudio. Lavastaja Roman Baskin, kunstnik Tõnu Virve. Mängivad Aleksander Eelmaa, Merle Talvik, Viire Valdma.

Kell 19.30 "Tähelaev. Viire Valdma" (2007)

Aukohal istub nii teatrilaval kui filmilinal säranud Viire Valdma ja ka tema külalisteks on Viire elus olulist rolli mänginud mitmed Eesti tunnustatud näitlejad. Saatejuht Grete Lõbu.

Kell 20.45 "Silinder" (1988)

Eduardo de Filippo näidendi on itaalia keelest tõlkinud Anne Kalling ja Vanalinnastuudios lavastanud Roman Baskin. See on lugu sellest, kuidas eluga raskuste kiuste toime tulla. Osades Viire Valdma, Aleksander Eelmaa, Jüri Karindi, Ines Aru, Egon Nuter jt.

Kell 21.55 "Eesti nüüd siis Vabariik: EnsV kaadri taga" (2023)

Jutusaade, milles pajatavad oma mälestusi seriaali võtteplatsilt Viire Valdma ehk Helle Vokk ja Veikko Täär ehk Kęstutis.

Klell 22.55 "Pärast uste sulgemist..." (1989)

Telelavastus Gustav Rune Eriksi novelli "Sa pead mulle andestama" ainetel. Lihtne, kuid mõistatuslik lugu, kus kõik saab alguse ootamatult naise sõrme ilmunud sõrmusest... Mängivad Viire Valdma ja Tõnu Mikiver.

Toimetaja: Karmen Rebane

