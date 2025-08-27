Aapo Pukk oma populaarsest kunstilaagrist: see olengi mina

Portreekunstnik Aapo Pukk rääkis "Ringvaatele" oma Läänemaal toimuvas kunstilaagrist, kust saavad eluks vajalikku nii külastajad kui ka korraldaja ise.

Pukk on jube üheksa aastat korraldanud Puise ninal põnevaid maalilaagreid, kuhu koguneb absoluutselt igasuguseid inimesi – juriste, arste, logopeede – ja kõik nad on kohale tulnud selleks, et õppida kunsti tegema.

"Me näeme, kuidas iga päev lähevad tehnikad klassikaliselt keerulisemaks. Esimesel päeval on harilik pliiats ja sinu visandiblokk. Siis läheme söe peale, mis on väga hea lai ja vaba tehnika. Suured vormid, tumeduse tasakaal, sunduslik lõunapaus, kes tahab see tukub, ja siis läheme juba pastellide juurde," rääkis Pukk.

Mitmendat korda maalilaagris osalev Tiina ütles, et peamiselt kutsub tagasi ilus toimumispaik. "Loomulikult on Aapo ikkagi oma ala spetsialist, oskab väga hästi inspireerida, metoodikaid edasi anda. See viib kõik kunstioskused hoopis teisele tasemele," rääkis Tiina, kes muidu tegutseb õigusvaldkonnas.

"Kui me maalime, siis ma olen lõputult kriitiline, annan selle metoodiliselt õpilasele või kunstnikule edasi, õhtul vaatan rahus pilte ja alles siis lähen süvitsi. Siis mõtlen, et tegelikult tegin ma talle liiga, see on väga hea pilt. Alles siis hakkan seda harmooniat nägema. Kui pilt on poolik, siis ta ei ole valmis."

Puisele tõi Aapo üheksa aastat tagasi hoopis muud asjaolud. "Oli vaja maalida Jaan Maidet, kes oli vist legendi järgi ainult üks päev kaitseväe juhataja, aga samas ta oli selles kaitsesfääris väga auväärne isik. Materjali oli niivõrd vähe, et mõtlesin, et pean minema Põgari-Sassi palvemajja, kus oli 1944. aastal viimane istung peale mida ta juba arreteeriti ning aasta hiljem Venemaal tapeti," rääkis Pukk.

Pastor juhatas Puki maanina otsa, kus pidavat elama tore perenaine Leili. "Sõitsimegi siia ja kõik oli tühi. Ühel pool on Saaremaa ja kadakad, teisel pool on vabaväli, kolmandal pool huvitavad talumajad, et siin võiks midagi teha," rääkis Pukk kuidas sündis laager, mida täna peetakse lausa kahes vahetuses. On ka neid, kes sama nädala jooksul kaks korda samas laagris osalevad.

Pukk tõdes, et ka temale endale annab laager väga palju. "Ma arvan, et see olengi mina. Kui viie või kümne aasta pärast elule tagasi vaadata, siis need olid meie elu ilusad aastad," tõdes Pukk.