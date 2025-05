Hans Christian Aavik: mu kindel soov oli, et esimesel orkestrialbumil oleks ka Eesti muusikat

Eesti viiuldaja Hans Christian Aavik andis mai alguses välja oma esimese orkestrialbumi, mis ilmus rahvusvaheliselt maineka plaadifirma Orchid Classics alt. "Vikerraadiole" antud intervjuus ütles ta, et see album sai alguse Nielseni konkursist, mille ta 2022. aastal võitis.

Haks Christian Aaviku sõnul on ühe orkestrialbumi välja andmine väga pikk protsess. "Juba kuid oli pikk vestlus, mis teosed seal plaadil üldse võiksid kõlada," selgitas ta ja lisas, et tema esimene mõte oli see, et kohtuvad stuudios, salvestavad ära ja siis on plaat valmis. "Aga tegelikult neid asju seal juures on päris palju."

"Minu kindel soov oli, et esimesel orkestrialbumil oleks ka Eesti muusikat ja selleks osutuski Erkki-Sven Tüüri teine viiulikontsert, aga isegi need läbirääkimised olid pikad, orkestri mänedžerid tahtsid aru saada, miks ma just seda lugu tahan salvestada ja kas see on ikka mulle oluline, iga asja pean suutma põhjendada," selgitas ta.

Selle plaadi puhul sai kõik alguse Nielseni konkursist. "Kui ma seal võitsin esimese koha, siis olid kohe vestlused Odensi orkestriga, kellega ma just seal finaalis ka mängisin, seega see plaat on vägagi seotud Nielseni konkursi võiduga," selgitas ta.

Eriti tõi Aavik esile ka koostööd Uus-Meremaa dirigendi Gemma Knew'ga. "Me mõlemad tuleme salvestusele täiesti oma ideedega ning kuidas see kohe esimesest päevast stuudios klappima saada ning see, kuidas interpretatsioon meil mõlemal muutus, oli ka väga huvitav protsess," mainis ta ja lisas, et neil tuli ette ka teoste tõlgenduslikke erimeelsusi. "Need erimeelsused on salvestusprotsessi puhul väga oluline punkt."

"Orchid Classics on väga eriline plaadifirma Inglismaalt, nad teevad palju ka noortega koostööd ja mul on suur au olla selle plaadifirmaga seotud," ütles Aavik ja lisas, et nad teevad oma tööd väga hoolega ning valivad oma artiste päris pingeliselt. "Sellest plaadifirmast võiks kindlasti olla teadlik."