Mari Jürjens: vahel mõtlen, millest üldse veel unistada

Mari Jürjens rääkis Vikerraadios, et kõik, millest ta noore tüdrukuna unistada julges, on saanud teoks ja vahel ta mõtleb, millest üldse veel unistada, sest kõik on läinud väga hästi.

Eelmisel nädalal sõitis muusik Mari Jürjens oma autoga maha 1500 kilomeetrit. "Mulle on alati meeldinud autoga sõita. Aeg seal autoroolis on endale ja võimaldab kuulata saateid ja muusikat, mida võib-olla ei jõuaks muid üldse kuulata. Mulle see meeldib. Loomulikult võib sellest ka väsida, kui pikk sõit satub olema öötundidel. Praegu aga tunnen, et ma teen seda siiski rõõmust," ütles Jürjens. "Ega ma iga päev ka kontserte anna. Üks väike reisike mahtus ka sellese suvesse."

Jürjens jõuab ka oma aias tegutseda. "Jõudsin korra ka võrkkiiges raamatut lugeda ja lausa seal magama jääda," muheles Jürjens, rääkides tõelisest suveidüllist. "Ma olen siis enda üle väga uhke, kui ma jõuan sellesse kohta, et ma isegi peenart ei rohi."

Jürjens kaasab ka oma lapsi kodutöödesse. "Aeg-ajalt teeme käbide korjamist aias, poisid viivad prügi välja ja peenralt toovad vajalikku, me ikka püüame neid suunata," lisas Jürjens.

"Vahel mõtlen, et millest üldse veel unistada, kõik on läinud väga toredasti," lisas Jürjens ja meenutas, kuidas ta koolitüdrukuna koos klassiõega oma suurt iidolit Vaiko Eplikku jälitas ja temast salaja selja tagant pilte tegi.

"Ja ühel päeval saan ma koos Vaikoga kontserti teha. Ja neid inimesi on olnud juba nii mitmeid, keda ma olen imetlenud ja keda ma nüüd saan isegi oma sõpradeks kutsuda."

Jürjens on enda sõnul alati olnud see tubli tüdruk, eksimine talle ei meeldi. "Mulle meeldib teha õigeid valikuid ja kui ma pärast tajun, et astusin oma sisetundele vastu, olen endas pettunud."

Kontserdile valib Jürjens lugusid täna-tunde alusel. "Enne kontserti mõtlen oma lugude peale ja kirjutan kontserdi kava valmis. Tihti lähtun neid valides täna-tundest, mis tunne täna on, mida täna võtta ja mida täna mitte teha. Mõjutab ka see, kus kohas kontsert toimub, kas mere ääres või mujal," tõi muusik välja.