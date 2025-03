Mikk Jürjens teatrireisist New Yorki: minu jaoks oli see naljakas kogemus

Mikk Jürjens külastas esimest korda elus Ameerikat ning New Yorki. "Abikaasale kingiti jõuludeks reisipiletid koos kaaslasega ja ta õnneks valis mind kaasa. Mõned nädalad enne kui me hakkasime reisi planeerima, tuli Broadwayl välja "Othello", kus peasosades Jake Gyllenhaal ja Denzel Washington. Ma ei teadnud sellest enne midagi. See on aus kolmetunnine lavastus pisikese kümneminutilise pausiga," selgitas Jürjens.

Möll, mis lavastuse ümber käib, on Jürjensi sõnul veelgi uskumatum, kui lavastus ise. "Lavastus tegi Broadway rekordi, kaheksa etendusega tõi sisse 2,8 miljonit dollarit, mida pole kunagi keegi suutnud."

Esimese rea piletid maksavad ligi 2000 eurot, Jürjens sai imekombel pileti paarisajaga euroga ja istus 10. reas.

"Minu jaoks oli see üldse naljakas kogemus. Need näitlejad on ameeriklastele ikkagi pühad näitlejad. Kui Denzel lavale tuli, sai ta mitmeminutilise kestva aplausi. See oli möirgav aplaus. Samamoodi Jake," tõdes Jürjens. "See oli üsna nii ja naa lavastus. Mängisid nad ilmselgelt toreda kirega, aga lääne teater, nii palju kui mina seda näinud olen, on eestlase jaoks harjumatult vaoshoitud. Hästi tekstikeskne. Nad ilmselgelt olid väga-väga uhke teineteise partnerluse üle."

Telefonidega on ka teatris hull süsteem. "Telefoni peab välja lülitama, ühte kotti panema, mis pannakse spetsiaalse nupuga lukku. Pilti ei tohi mitte mingil tingimusel teha," tõi Jürjens välja.

Jürjens oli New Yorgis viis päeva ja jõudis käia vaatamas ka Michael Jacksoni muusikali. "Mari ei raatsinud "Othellole" piletit osta, aga kuna tema on suur Jacksoni fänn, valisime selle muusikali. Vot see oli tõeline elamus."

"Kui "Othellot" vaadates perfektsionism ehk veatu laad natuke nagu häiris, siis muusikalis mitte."

Jürjens jõudis ühel õhtul ka NBA korvpallimängu vaatama. "See oli tõeline Ameerika elamus. Kuna Stephen Curry mängis absurdselt hästi, saime tõesti vaadata ilmaimet," ütles Jürjens.