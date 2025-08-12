Genka: elaksin ainult räppimisega ära küll, kui tahaksin

Genka rääkis Vikerraadios, et räpp ei kao tema elust kunagi ära ja ta elaks Eestis ainult räppimisega ära küll. Genka sõnul ei suudaks ta aga aastakümneid sama asja teha ja sellepärast tegeleb ka ettevõtlusega või teeb muid asju, mis puhastab meeli.

"Räppimine ei kao minu elust vist mitte kunagi päris ära, kui ma seda just jõuga ära ei lõpeta, see on geenides. Natuke vähem küll teen praegu, sest teisi asju on nii palju ja kogu aeg ei jõua." ütles Henry Kõrvits ehk Genka.

"Hiphop on muusikastiil ja laiemalt kultuur, räpp on vokaalne ja verbaalne asi, mida sa suuga teed, räpid ja riimid," tõi Genka välja, mis vahe on hiphopil ja räpil.

Eestikeelse räpi alguseks võiks lugeda 1993. aastat. "Cool D on see mees, kes mõtles välja eestikeelse räpi, oli küll ka neid, kes olid räppinud inglise keeles veidi. Meie tahtsime olla nagu välismaa mehed, sellepärast tegime meie bändis Toe Tag esimese kasseti ka inglise keeles. Eestikeelset räppi on inimestel mitu korda kihvtim kuulata kui ingliskeelset," ütles Genka.

"Miks hiphop muusikastiilina maailmas üldse omal ajal populaarseks sai, siis hiphop on kõige lihtsam viis noorel ennast kuidagi väljendada, getos tüüpidel ei olnud midagi, polnud palligi, millega mängida. Kutid hakkasid siis luuletama. Hiphop muusika on suhteliselt noor muusika, vast 50 aastat. Räpparite positsioon ühiskonnas on ka praeguseks muutunud. Ameerikas on räpparid ühed enim teenivad muusikaartistid ja sellega muutub ka kogu muusika."

"Räppimisega elaks ära küll, kui väga tahaks, oleneb, mida sa tahad," muheles Genka. "Mulle meeldib erinevaid asju teha, ma ei suudaks aastakümneid samu asju teha, mulle meeldib näiteks ettevõtlus, või teen siis muid asju, see puhastab meelt."

Kui mingi asi saab populaarseks, tuleb sinna Genka sõnul palju inimesi juurde, tekivad tööstused ja sageli need, kes tulevad, võib-olla polegi niivõrd kultuurihuvilised, vaid tahavad ka saada tükikest sellest suurest koogist.

Üks põhjus, miks räpp tihti on väga ropp, on see, et räpp on mingi info edasiandmine. "Kui tahad kellelegi midagi selgeks teha, siis see signaal on hoopis teistsugune, kui sa ütled seda vägisõnadega, siis ei jäta see kedagi ükskõikseks. Vägisõnades on ju vägi sees," selgitas Genka. "Mingi hetk, kui oled juba küpsem, tunned, et ropendamine pole võib-olla enam see, mida sa lavalt rahvale tahad edastada."

Eesti Hiphopi Festivali korraldab Genka koos Maido Mölsiga juba 19 aastat. "Festivali koht iseenesest Elvas on väga lahe."