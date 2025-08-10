Viiuldaja Triinu Piirsalu: eneseusku ei tohi kaotada

Viiuldaja Triinu Piirsalu rääkis Vikerraadios, et kõige raskem on õpilasel tunnetada, et õpetaja pole temaga rahul. Kui õpilane tunneb seda liiga tihti, pole see Piirsalu sõnul enam tervislik, kuid väike hulk kriitikat on tema jaoks alati olnud väga edasiviiv, sest eneseusku ei tohi kaotada.

"Olen lõpetamas oma magistriõpinguid Müncheni muusika ja teatri kõrgkoolis ja samal ajal lõpetamas solistiõpinguid Taanis, Kopenhaageni kuninglikus muusikaakadeemias," ütles viiuldaja Triinu Piirsalu.

Münchenis on tal väga nõudlik õpetaja. "Nii nõudlikku õpetajat ma ei olnud varem kogenud. Vahepeal oli pärast tunde selline tunne, et kuidas ma üldse peaksin jõudma sinna, kuhu tahan jõuda, sest niivõrd palju on seda, mida veel ei oska," tõi Piirsalu välja. "Eneseusku ei tohi kaotada."

Piirsalu sõnul on õpilasel kõige raskem tunnetada, et õpetaja pole temaga rahul. "Kui tunned seda liiga tihti, siis see pole kindlasti enam tervislik. Väike hulk kriitikat on minu jaoks aga alati olnud väga hea."

"Töö, millest ma igapäevaselt toitun, ongi see, kuidas ma lähenen muusikale ja kuidas ma töötan sooloteoste või kammerteostega, nii-öelda sonaatidega või natuke väiksemate kammerkoosseisu teostega. See töö on minu jaoks lihtsalt nii huvitav. Mulle väga meeldib vahepeal ka orkestris mängida, see on omamoodi kogemus ja energia," sõnas Piirsalu, kes mängib ka Eesti Festivaliorkestris.

Festivaliorkestri sügistuur viib Piirsalu Hamburgisse, Viini ja New Yorki Carnegie Halli. "Sel aasta mängime Arvo Pärdi muusikat," tõi viiuldaja välja.

Oma debüütkontsertide puhul soovib Piirsalu ühendada klassikalise muusika ja rahvamuusika. "Need mõlemad on mulle väga südamelähedased."