Jahimees: metsas karuga kohtumise vältimiseks kolista või vilista

Jahimees Marko Vinni rääkis saates "R2 Hommik!", et karuga metsas kohtumine ei ole enam sugugi haruldane, kuid reeglina karu inimest nähes taandub ise kiiresti. Kui karuga aga kokku puutuda ei taha, peaks metsas käies aeg-ajalt kolistama, rattakella helistama või lauluviisi vilistama, et karu kuuleks ja ise minema läheks.

"Ma olen metsas korduvalt karu näinud. Kui algaja jahimehena karu kohtasin, lõi süda kindlasti kiiremini kui täna, aga eelmine nädalgi nägin karu, suhtlesime seal viljapõllul omavahel, täitsa tore oli," ütles jahimees ja Eesti Jahimeeste Seltsi nõunik Marko Vinni. "Hüüdsin talle "Hei, karu!", aga kui ma temaga kontakti lõin, tõusis karu tagajalgadele ja hakkas uurima, kust see hääl tuli. Karu fikseeris ära, et seal on inimene ja taandus, sest tal hakkas hirm. See on hea praktiline kogemus, kuidas me ei tohiks arvata, et karu kohe ründab."

Üsna tihti aga näeb sotsiaalmeediasse tehtud postitustest, et inimesed puutuvad karudega üha rohkem metsas kokku. "Karudega kokkusattumisi on iga aastaga aina tihedamalt. Karu ei ole meil enam väga ainulaadne isend, asurkond on Eestis hea ja populatsioon kasvab pidevalt."

"Üldiselt me eeldame, et karul on meeled mitu korda paremad kui inimesel ja kui inimene rattaga sõidab ja kolistab, siis karu juba fikseerib inimese tuleku ära, taandub ja konflikti ei tekigi. Aga loomulikult võib mingitel hetkedel, kui tuul on soodne või karul on oma toimetused ja ta ei pane inimest tähele, kokkupõrge tekkida," tõdes Vinni.

Kui kokkupõrge tekib ja tegemist on üksikisendiga, siis karu ikkagi pahatihti väga kiiresti ise taandub. "Täna on õnneks meie karudel inimpelglikkus säilinud ja karud ikkagi tunnetavad, et inimene on neile reaalne oht, ja me loodame, et see ka säilib."

Kui aga karude küttimine lõpeb, võib Vinni sõnul mingil ajal see pelglikkus kaduda ja karud võivad hakata inimeste vastu rohkem huvi tundma.

"Kui hämaraks läheb, hakkavad ulukid liikuma ja nad toimetavad esimeste valguskiirteni. Kõik meie metsade ulukid on ööloomad. Kui rattaga metsas hilisel õhtutunnil või hommikul varavalges sõita, tasub aeg-ajalt rattakella helistada või kui rattakella ei ole, siis mõnda viisijuppi vilistada. Peamine on see, et sa mingi heliga oma kohalolekust märku annad," õpetas Vinni. "Kui aeg-ajalt mingit kolinat teha, on konflikti võimalik vältida."

Karu käest on Vinni sõnul küll tuuseldada saadud, kuid siis on peamiselt tegemist olnud vigastatud karuga jahisituatsioonis.

"Kui sa juba oled karuga ninapidi kokku sattunud, on mõistlik taganeda pigem selg ees, sest siis sa näed ka seda, mida loom teeb. Kui sa aga kuhugi suunas jooksma pistad, siis sa võib-olla ühel hetkel ei adu, et karu pani hoopis teisele poole jooksu."