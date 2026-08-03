Hiiglasliku maisilabürindi looja: tänavune pilt räägib inimese sõjakusest

Toretalu maisilabürindi looja Kristi Sakk rääkis Vikerraadios, et tänavu on maisipõllule joonistatud suurte nuiadega koopamehed ja pilt räägib inimese sõjakusest. Saki sõnul panevad nad pildi joonistamiseks põllule maha 600 pulka.

15. korda saab Põltsamaa vallas, Uuevälja külas, Toretalu hiiglaslikus maisilabürindis septembri lõpuni seigelda.

"Alguses korjasime põllul maisi välja, nüüd niidame," ütles taluperenaine Kristi Sakk. "Suurendame pildi ruutudesse. Paneme põllule maha pulgad, et tekivad kujuteldavad ruudud. Suure pildi joonistamiseks mõõdame maha 600 pulka. Minu käes on ruudulise paberi peal pilt, abikaasa käes on trimmer. Mina lähen ees ja abikaasa tuleb trimmeriga järgi. Puhas käsitöö."

30 aastat abielus olnud Sakk ei oska enam öelda, kelle idee maisilabürint oli. "Kõik sünnib meil abikaasaga aruteludes," muheles Sakk.

Pilte joonistades püüavad nad mõelda, mis hetkel maailmas oluline on ja mis teema võiks kõnetada. "Mõnikord on idee varakult valmis, aga kui läheb lõikamiseks, siis mõtleme, et see pole enam üldse nii aktuaalne ja siis tuleb teine idee võtta."

Tänavu on maisipõllule joonistatud pilt sõjakatest ja suurte nuiadega koopameestest. "See räägib inimese sõjakusest. Kui astume praegu toimuvatest sõdadest kaks pikka sammu tagasi, siis tegelikult pole ju mitte midagi muutunud, me ikka võtame oma suured nuiad ja paneme hooga üksteisele kallale, pilt räägibki sellest," tõdes Sakk.

Tegemist on lõbusa kaardilugemismänguga, kus kontrollpunkte otsides saab lõpuks ka väikese preemia kommi näol, kui kõik punktid on üles leitud.

"Mais on praegu juba enamuses kohtades üle pea. Õisi veel peal ei ole," nentis Sakk. "Külastajad on öelnud, et võrreldes eelnevate aastatega on rada natuke keerulisem."

15 aasta jooksul on olnud kolm inimest, kes on rajal sattunud ärevusse. "Üks oli noor poiss, kes ei teadnud, et ta kardabki kinnist ruumi ja üks vanaproua, kes teadis, et ta kardab kinniseid ruume, aga keda sõbrannad kutsusid kaasa. Kui ta välja tuli, siis vererõhk oli väga kõrge," meenutas perenaine. "Tegelikult saab läbi maisi alati risti läbi tulla."

Kaardi peal on Saki telefoninumber, kes on alati valmis appi tulema, kui on vaja.

Põllul kasvab loomamais. "Maitse on teine kui suhkrumaisil, natuke rohkem rohumaitsega ja vähem magus."

Labürindis saab seigelda septembri lõpuni. "Pärast seda läheb mais loomadele," sõnas Sakk.