110 saart külastanud matkajuht: mulle piisab, kui saarel on vaid üks puu

Matkajuht ja saarehull Kadri Aller rääkis saates "R2 Hommik!", et on kümne aasta jooksul külastanud 110 saart ja osad paadisõidud väikesaartele on olnud väga elamusterohked. Alleri sõnul piisab talle, kui saarel on üks puu, mille varjus istuda ja raamatut lugeda.

"Päris mitu on sellist saart, kuhu saab lausa läbi mere jalutada, aga siis peab väga hästi teadma meresügavusi, mida saab vaadata Maa- ja Ruumiameti geoportaali kaardilt ja ilmateenistuse kodulehelt tasuks uurida, kas mereveetase on üle või alla normi, et merel ei tekiks ohtlikke olukordi," ütles matkajuht ja saarehull Kadri Aller, kes on kümne aasta jooksul külastanud 110 saart.

Alleri sõnul on sadamates ka paadimehi, kes viivad väikesaartele. "Ma usaldan paadimehi ja kui nad on nõus paadiga merele minema, siis järelikult see sõit on tehtav. Kuigi on olnud ka väga elamusterohkeid paadisõite,"

Väikesaarte puhul ei olegi Alleri sõnul niivõrd oluline, mida sa seal näed või koged, vaid pigem see, mis sa seal teed. "Mis mõtteid sa seal mõtled, mis raamatuid sa seal loed, mis laule seal laulad, mis taimi seal sööd või millest teed keedad. Pigem just see elamuste loomine. Mulle piisab, kui saare peal on üks puu, mille varjus saab istuda ja raamatut lugeda, rohkem ei olegi tarvis."

Rääkides väikesaarte eriilmelisusest, siis väga palju on Eestis selliseid väikesaari, kus on elatud, kõrtsi peetud, kus on jälgi inimtegevusest, pärandkultuuri, kiviaedu, küüni vundamente. "Sinna tahaks alati tagasi minna," tõdes Aller.

Paljudel väikesaartel elavad rebased. "Hommikul teed telgiukse lahti, loed raamatut ja järsku tuleb rebane, nina maas, kes ei pane sind tähele. Sellised kohtumised on alati väga vahvad ja jäävad meelde," muheles matkajuht.

Päris paljud saared Eestis on looduskaitse all ja neist paljudel kehtib lindude pesitsusrahu suve keskpaigani. "Neid piiranguid tuleks jälgida, et linde ei läheks häirima. Need piirangud on ka nähtavad Maa- ja Ruumiameti geoportaali kaardilt."