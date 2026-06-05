114 saart külastanud Aller: saar on hea koht, kus oma elule otsa vaadata

114 Eesti saart külastanud saarehull ja retkejuht Kadri Aller rääkis "Terevisioonis", et saared on head kohad, kus sisekaemusega tegelda ja vaadata natuke kaugemalt oma elule otsa. Alleri sõnul pole tema jaoks oluline mitte see, mida ta saarel näeb, vaid mida ta seal teeb.

"Olen külastanud 114 Eesti saart ja päris paljudel neist olen käinud korduvalt. Eelistan jääda kohale vähemalt üheks ööks, et saada saarest parem tunnetus," ütles retkejuht Kadri Aller. "Mind inspireerivad nii suured kui väga väikesed saared. Ruhnu liivarannad on ühed kaunimad, mida mina olen oma elu jooksul Eestis näinud. "

Allerile meeldivad väikesed saared sellepärast, et need saab põhjalikult läbi uurida.

"Öakse laid on minu jaoks üks peidetud pärle Eesti saaremaastikul. Asub Hiiumaa kagunurgas ja tavaliselt sõidetakse sellest mööda, sest kohe seal ligidal on ju kuulus Saarnaki, kus on ilus vana talukompleks ja Hanikatsi, kus on meeletult ilusad neljasaja aastased tammed," sõnas Aller.

Alleri sõnul pole tema jaoks saarte puhul kõige olulisem see, mis ta seal näeb, vaid mis ta seal teeb. "Mul on alati kaasas mõni hea raamat, saan rahulikult aja maha võtta. Natuke tsivilisatsioonist eemalduda, vaadata kaugemalt oma elule otsa. Kas mu elu on praegu selline nagu ma tahan, kas peaksin mõnes muus suunas arenema. Saared on head kohad, kus sisekaemusega tegeleda," nentis Aller, kellel on igas sadamas oma paadimees.

Alleri sõnul peab saarele minnes arvestama sellega, et suvel kehtib paljudel saartel lindude pesitsemise tõttu liikumispiirang. "Liikumispiiranguid saab vaadata maa-ameti geoportaali kaardikihist."

Jalutada saab näiteks Ruserahu saarele, Vohilaiule ja Kaevatsi ning Külalaiule. "Hiiumaalt minnes on nii madal vesi, et läbi vee minnes ei pane end ohtu," tõi Aller välja.

Matkale minnes tuleks Alleri sõnul läbi mõelda, kas tullakse omal käel toime või läheb vaja mõne matkajuhi teenuseid. Aller ise korraldab molutamismatku.