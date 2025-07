Noortebänd Folkista toob lavale kodukandi pärimuse

Ansambel Folkista sündis kaks aastat tagasi Suure-Jaanis ja pühapäeval astuvad noored muusikud üles Viljandi Pärimusmuusika festivali rohelisel laval. See on juba kolmas kord noortel muusikutel ühise bändina folgil esineda.

Neljapealise bändi kõige noorem liige on seitsme-aastane Dione-Lisee Palu. Pillidest bändil puudu ei tule – Ainar Alula mängib lõõtsa, Marii Kalberg mängib viiulit ja kannelt, Isabel Palu mängib viiulit, plokkflööti, õpib kitarri ja unistab hiiu kandle ja parmupilli õppimisest ning Dione-Lisee Palu mängib viiulit. Lisaks lasevad kõik ka häälepaelad valla, kui on vaja.

Isabel Palu nakatus muusikapisikuga kahe-aastaselt. "Mu vanemad viisid mu laulutundi ja alates sellest olen ma kogu aeg olnud lavadel, laulutundides ja igal pool, mis muusika seondub. 2022. aastal käisin laste etno laagris ning pärast seda on pärimusmuusika pisik nii suur, et ma pidin sellega nakatama kõiki oma sõpru ja siis ma saingi teha pärimusbändi, võtsin oma väikese õe ka kaasa," rääkis ta "Vikerhommikus".

Peagi loodab bänd välja anda oma teise albumi, kus kõlavad nende kodukoha Suure-Jaani lood. "See on kuidagi kiiresti läinud. Kui on hea seltskond ja nii suur tahe seda teha, siis lihtsalt asjad juhtuvad niimoodi," usub Palu. "Esimene plaat oli katsetamise koht, et mis lugusid me teeme ja mida esimese plaadi tegemine tähendab. Nüüd oleme juba targemad ja juba teame."

Enim naudib Isabel Palu uute pilliseadete tegemist. "Alguses lähen hästi suure tuhinaga peale, siis ma saan aru, et issand, ma ei saa nagu üldse hakkama, ja siis käib üks klikk ära ja läheb, lugu saab valmis. Seadete tegemine on mu lemmikprotsess üldse," õhkas ta.

Festivalidel esinemine on tore boonus, mis bänditegemisega kaasas käib, märkis Palu. "Minu jaoks on väga tore lugude seadmine, juba see katsetamine pillidega, kuidas kõik kokku kõlab, ja siis esinemise tunne on juba lihtsalt nii äge. Ma tean, et lood on toredad, mulle endale meeldivad need, ja nii tore on neid laulda ja mängida. See kõik on nii tore!"

Eriti tore on see, kui kuulajad neid pärast kontserti hea sõnaga kosutavad, lausus Palu. "Inimesed tulevad lihtsalt ütlema, et neile tohutult meeldis ja kuidas meid nende kontsertidele esinema saaks," sõnas ta. "Nii palju kui meil aega on, tahame ikka kõik vastu võtta."