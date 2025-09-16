Marko Mägi: enne Cätliniga abiellumist olime seitse aastat parimad sõbrad

Muusikud Cätlin ja Marko Mägi said valmis esimese ühise albumi "Mägikaikavedu", mille pealkiri iseloomustab Marko sõnul ka nende suhet, sest enne abiellumist olid nad seitse aastat parimad sõbrad. Cätlin Mägi tõdes, et tema pani Markole silma peale juba siis, kui musikaalne noormees Viljandisse õppima tuli.

"Torupillimaailm on minu jaoks väga lai. Ma esindan eesti torupilli ja torupillitraditsiooni mujal maailmas ka, pean teadma kõiki vanu mängijaid, keda meil on salvestatud, nende lugusid ja ära õppima ka kõik stiili elemendid, millega me erineme teiste maade torupillimängijatest. See on väga võimas materjal, meil on arhiivis ligi 200 torupilli lugu," selgitas torupillimängija ja õpetaja Cätlin Mägi. "Oma bändi muusikaga tegelemine on veel teine maailm."

Cätlin ja Marko Mägi pere traditsiooniks on aeg-ajalt välismaal mägedes rattaga sõitmas käia. "Sellest on väga palju abi üldisele füüsilisele vormile, siis jõuab paremini ka torupilli ja saksofoni mängida," selgitas Marko. "Kuna õppejõuna kohtame palju tudengeid, kes on vaimse tervisega hädas, siis ravim number üks on kestvusalad. Kui sa kolm tundi järjest väntad pulsiga 140 ja 150, siis sa pärast seda oled nii vaimselt kui füüsiliselt täiesti nagu pudeliharjaga läbi roogitud."

"See on meie pere ühine hobi, mu isa ja vend käivad ka rattaga sõitmas, matkal olles sõidame päevas ligi sada kilomeetrit," tõdes Cätlin. "Minul on rattasõitudel tulnud päris palju häid ideid. Kui rattasõitu ei saa pikka aega teha, muutun kohe närvilisemaks."

Albumi pealkiri "Mägikaikavedu" iseloomustab Marko sõnul nende suhte sisu. "2001. aastal läksin õppima Viljandi kultuuriakadeemiasse džässmuusikat ja tahtsingi saada džässmuusikuks. Aga kui sa juba Viljandisse õppima tuled, siis pärimusmuusikud viskavad parematele pillimängijatele silma peale ja napsavad ära. Minule pani Cätlin kohe silma peale ja küsis, kas ma tahan temaga minna välismaale kontserte tegema," meenutas Marko.

Marko sõnul võib pärimusmuusika esimesel kuulamisel tunduda lihtsakoeline, aga tegelikult nõuab suurt virtuoossust. "Pärimusmuusikat ei tohi noodist mängida, seda ma ei teadnud," lisas Marko.

Miks bändid laiali lähevad, siis üks põhiline põhjus on ikkagi inimesed. "Inimesed peavad omavahel sobima," tõdes Cätlin. "Marko on vahva, teeb nalja, temaga on lihtne, õpib kõik muusikalised nipid ära, mis ma talle ütlen,"

"Enne oma abielu olime seitse aastat parimad sõbrad ja sealt kasvas kõik välja," sõnas Marko.

"Mulle väga meeldib õpetaja olla. Ma ei ole kunagi olnud eesliini artist," tõi Marko välja. "Mulle väga see variant sobib, et mu naine on eesliinil ja mina toetan teda arvete kirjutamisega."

Albumi vajadus tekkis sellest, et nad annavad päris palju kontserte ja kogu aeg küsitakse ka plaati. "Ma olen juba ammu Markole öelnud, et võiksime vormistada ühe duoplaadi ka, meil on ju kõik lood olemas," nentis Cätlin, et ühel hetkel tuli idee lihtsalt teoks teha.