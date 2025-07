Raamatukoguhoidja: lugemisharjumus saab alguse lapsepõlvest

Südalinna raamatukogu juhataja Tiina Põldmaa usub, et lugemisharjumus saab alguse juba lapsepõlves, mistõttu on oluline lapsi maast madalast raamatutega harjutada.

Põldmaa sõnul pole lugemine vaid meelelahutus. See laiendab silmaringi ja arendab inimest. "Lugemine arendab empaatiavõimet, võimaldab sul näha või tutvuda erisuguste maailmadega, teistsuguste inimestega, kellega sa muidu üldse kokku ei puutu. Lugemine on ääretult arendav tegevus ja väga oluline hakata just väiksest peale lapsi lugemisega harjutama. See on see, mis viib selleni, et täiskasvanud edasi loevad," usub ta.

Uute raamatute jõudmine raamatukokku toimub kindla rütmi järgi. "Põhimõtteliselt iga nädal valime meie uusi raamatuid ja umbes iga kahe nädala tagant jõuavad uued raamatud raamatukokku. Muidugi, kuna meil on sisemine protsess, me töötleme neid natuke, siis võtab umbes kuu pärast ilmumist, kuni need jõuavad raamatukokku," selgitas ta.

Raamatukogu arvestab raamatuid tellides ka oma lugejaskonna tagasisidega. "Me tunneme oma lugejaid, me saame inimestelt tagasisidet, et mida nad loevad. Me üritame ka toetada seda, et on head eesti kirjandust, mida on kultuurkapital toetanud, head luulet, aga samuti ka kindlasti ajaviitekirjandust, mida inimesed tahavad lugeda. Kel on elus raske aeg, tahabki lugeda midagi helgemat," märkis Põldmaa.