Guido Kangur: püüan olla iseenda vastu aus

"Meil on Kuressaare teatris valmimas muusikaline etendus "Tormide poeg", mis on Albert Uustulndi lauludest, kus mul on armsad noored kolleegid, kes hästi ilusti laulavad. See on väga soe ja armas etendus," rääkis näitleja Guido Kangur, millega ta hetkel tegeleb.

Juba 16. korda korraldab Kangur Tuletorni kontserti Rannapungerjal, mis on Kanguri kodukant. "Minu 92-aastane ema ootab kontserti pikisilmi. See on koguperekontsert. Ida-Virumaa on väga ilus kant. Mina rõhutan just seda ilu, kus on Peipsi kaldad, Rannapungerja, tuletorn, Kauksi rand - see on minu lapsepõlvemaa. Sellel kontserdil ei paku me ainult muusikat, vaid kutsume ka matkama lendorava radadel," tõi Kangur välja.

Suvel külastab Kangur Põhjamere džässfestivali Rotterdamis. "See on mul neljas kord, lapsed on seal ees juba. See on hullult äge festival, Euroopa vanim ja suurim džässifestival," tõdes Kangur.

Kangur korraldab ka festivali Sõru Jazz ja on publikule väga tänulik, et pileteid osteti juba siis, kui esinejad polnud veel välja kuulutatudki. "Püüame nii teha, et olla iseenda vastu ausad ja kutsuda neid muusikuid, kes meile endale meeldivad," ütles Kangur.