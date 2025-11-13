Guido Kangur: seisundimuusika kõrvale luulet lugeda on väga eriline kogemus

Kitarrist Oleg Pissarenko rääkis "Ringvaates", et tänapäeval inimene tihti isegi ei tea enam, mis on tema igale poole jooksmise lõppeesmärk ja seisundimuusika aitab meil maha rahuneda ning enda sisse näha. Näitleja Guido Kangur tõdes, et Olegi muusika kõrvale luulet lugeda on väga eriline kogemus.

"Esimest korda nägin Olegi oma korraldatud džässiklubis," meenutas Guido Kangur nende esimest kohtumist. "Oleg oli siis nagu jeesus, pikkade lokkis juustega."

Narvas sündinud kitarrist Oleg Pissarenko koos Kanguriga on andnud välja heliplaadi, kus kitarril ja klaveril musitseerib Oleg ning Kangur loeb luulet.

Pissarenko helistas Kangurile ja pakkus välja, et võiks midagi koos teha. "Ta saatis mulle oma uuemat muusikat, mida ise nimetas seisundimuusikaks. Kuulasin seda ja mul hakkasid pildid jooksma, mis luulet võiks lugeda," meenutas Kangur, kellele on elu aeg meeldinud luulet lugeda.

Plaadi jaoks luulet valides avastas Kangur enda jaoks luuletaja Lauri Räppi ja Mart Kanguri. "Me ei ole sugulased," tõdes Kangur. "Ernst Enno ja Juhan Viidingu luule on mulle läbi aegade meeldinud."

Pissarenko muusika kohta on öeldud, et see on nagu aegamisi õide puhkev rõõm. "Me elame väga kiirel ajal ja kiirelt toimivas ühiskonnas, me tahame kõike saavutada, igale poole jõuda ja enamasti me isegi ei mäleta, kuhu me jookseme, mis on selle lõppeesmärk. Kui sa kuulad endasse viivat muusikat, seisundimuusikat, see aitab maha rahuneda," tõdes Pissarenko.

Kanguri sõnul on nende kava tunniajane ja nad ei kiirusta. "Oleg mängib, inimesed kuulavad, oleme omavahel pilguga koos, improviseerime, mitte kunagi ei ole kahte ühesugust kontserti," tõi Kangur välja.