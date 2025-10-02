Guido Kangur: me Pillega ei oska enam ilma džässita elada

Festivali Sõru Jazz korraldamise eest kultuurkapitali helikunsti tunnustuspreemia saanud Guido Kangur ja Pille Lukin-Kangur rääkisid Vikerraadios, et nende pere ei oska enam ilma džässita elada. Guidolt aastaid tagasi džässipisiku saanud Pille Lukin-Kangro tõdes, et džässmuusikud on üks suur ja armas perekond.

Pille Lukin-Kangur ja Guido Kangur pälvisid jazzivaldkonna arendamise ja innustamise ning publiku ja muusikute poolt hinnatud festivali Sõru Jazz korraldamise eest kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali tunnustuspreemia.

"Kust see huvi jazzi vastu pihta hakkas, siis ma tänan oma isa, kes pilvepiirilt vaatab meie tegemisi ja toimetamisi, sest tema oli see, kes hakkas nõukogude ajal koju ostma džässiplaate. Valik oli poodides tol ajal väga suur. Nüüd olen mõnda artisti ka elavas esituses näinud, keda ma kunagi plaadi pealt kuulasin. Nõukogude ajal käisime puhkamas Jurmala rannas, kus oli park, kus õhtuti toimusid tasuta džässikontserdid. See oli unustamatu elamus," meenutas Guido Kangur.

Pille Lukin-Kanguri sõnul on džäss hästi tasapisi imbunud tema vereringesse. "Guido hakkas vedama mind džässikontserte kuulama ja kodus kõlasid džässiplaadid. Alguses ma küll vaatasin, et no mis muusika see on, aga enam me ei oska ilma selle muusikata elada," tõdes Lukin-Kangur.

Guido muheles, et kui kunagi küsis Pille tema käest muusiku nime, kes laval parasjagu esines, siis nüüd uurib tema hoopis Pillelt, kes laval musitseerib. "Mina ei tunne enam nii hästi just nooremat džässipõlvkonda, kes on meil ju suurepärane," tõi Guido välja.

"See ongi just äge, et džäss on kitsama ringi huvi, et kontserte saab teha mugavates väikestest kohtades. Välismaal käies toimuvad paljud kontserdid väikestes keldrites, Pariisis on üks džässiklubi, mis tegutseb endises duširuumis, kus on torudki veel seinas. Jazz ongi natuke elitaarne muusika, mis ei peagi kõigile meeldima," sõnas Guido. "Meie publik oskab seda muusikat hinnata, oskab vaheaplause teha, kui on muusiku soolo."

Guido sõnul on lihtsam korraldada džässikontserte, kui ise mõnda pilli nii kõrgel tasemel mängima õppida, kui tahaks.

"Eesti džässil läheb väga hästi, meie Sõru Jazz on pigem eesti jazzmuusikute festival. Muusikud ise ütlevad, et see on nagu suguvõsa kokkutulek, nimesid ei tea, aga näod on tuttavad," muheles Pille, kes tõi ka välja, et tunnustuspreemia ei kuulu ainult neile, sest neil on vaikselt ümber kogunenud ka väike korraldusmeeskond.