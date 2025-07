Ithaka Maria vanade hittide kaverdamisest: mul on hea meel, kui laul elab

Ansambli Best B4 hitt "Armastan ma luuserit" sai produtsent Karl Killingu käe all värske kõla. Laulu taaselustamine aitab produtsendi sõnul tutvustada vanu hitte nooremale põlvkonnale.

Ansambli Best B4 hittlugu "Armastan ma luuserit" jõudis esmakordselt kuulajate kõrvu 1996. aastal. Loo algupärane esitaja oli Soome tüdrukutebänd Nylon Beat. Kümmekond aastat tagasi tegid loost oma versiooni Smilers ja Genka ning nüüd on produtsent Karl Killing sellele taas uue elu sisse puhunud.

Best B4-i kuulnud Ithaka Maria Pruuli nentis suvisele "Ringvaatele" antud intervjuus, et konkreetset hetke, millal tema juurde selle looga tuldi, ta ei mäleta. "Mina mäletan sellest ajast, et oli töö, higi, magamatus, aga ka väga suur tahe midagi kihvti teha," meenutas laulja.

Produtsent Karl Killing, kes polnud 1996. aastal sündinudki, märkis, et mäletab lugu juba sellest ajast saati, kui ta üldse muusikat mäletab. "See on selles mõttes ajatu lugu, ajatu refrään."

Vanadele lugudele uue elu sissepuhumine aitab Killingu sõnul vanu hitte uue generatsioonini viia. "Väga hea näide on Villemdrillemi "Leekiv armastus". Ta on kuidagi uues võtmes toonud loo, mis minu arust ei võikski meie repertuaarist ära kaduda. "Leekiv armastus" on üks parimaid laule, mis üldse kunagi tehtud on. Minu arust on see just lahe ja armas, et me saame seda ka uuele generatsioonile edasi viia," leiab ta.

Nüüd ootab Pruuli, et ka "Hopa'pa-rei!" uue kõla saaks. "Minu meelest ei saanud sellest isegi ühtegi remix'i. Võib-olla ma praegu alahindan Youtube'i avarusi, aga minu meelest ei ole. Väga põnev oleks," lausus ta. "Minul on hea meel, kui laul elab."