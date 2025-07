Tantsupeoline Jüri Ratas: päris head suppi antakse

Esimest korda tantsupeol osalev Jüri Ratas rääkis "Ringvaatele", et proovipäevad ei jää kaugele spordilaagrist ning lisas, et proovides antakse päris head suppi.

Päevas teevad tantsupeolised Ratas ja Semm ligi 15 000 sammu. "Korraldus on väga sujuv. Ei pea liiga palju ootama," rääkis Semm. Ratas nõustus ning lisas, et proove tehakse mitmel staadionil. "Üks on peaväljak, aga ka kõrvalväljak ja täna olime näiteks A le Coq arena sisehallis. Väga paljud Tallinna koolistaadionid on praegu harjutustega hõivatud," rääkis Ratas.

Semm tantsib Põlva mustrites rahvariietega. "Need on ka otsast lõpuni ühe kena Põlva proua tehtud. Vanade mustrite järgi tehtud," rääkis Semm ning lisas, et rahvariietes on väga uhke tantsida. Ratas laenutas omale Juuru elementidega rahvariided.

"Ühelt poolt on tõesti väga uhke tunne rahvariietes tantsida ja teisalt tekitab aukartust, et hoida olulist Eesti traditsiooni, meie rahvatantsu, elus ja seda edasi kanda," lisas Ratas, kelle jaoks on kaks proovipäeva olnud elus esimesed, mil ta ise on tantsupeoks valmistunud.

Euroviiskude tantsutrupiga kutsuski Ratast liikuma Semm. "Tuleb tõdeda, et läbirääkimisi tuli tõesti pidada, kui Brüsseli žargooni kasutada. /.../ See "jah" ei tulnud esimese korraga," rääkis Semm.

Telesaatest võistlustantsu kogemuse saanud Ratas tõdes, et rahvatants on hoopis teine asi. "Brüsselis on tegelikult eestlaste kogukond väga tugev. Oleme ka sellel tantsupeol kolme grupiga. On peregrupp Europere, siis naisgrupp Brüsseli pöörised ja segagrupp Euroviisud. Oleme väga tänulikud oma gruppidele ja juhendajatele," selgitas Ratas.

"Euroviiskudes on väga erinevad inimesed. Osad, kes elavadki Belgias ja ongi oma juured juba sinna seadnud. Meie seas on ka selliseid, kes on sinna mõneks ajaks lähetatud. Päris korralik segarühm," lisas Semm.

Ratas tõi veel välja, et tantsusaatega võrreldes on rahvatantsude õppimiseks rohkem aega. "Meie tantsurühmal on võimalus tantsida kokku viit erinevat tantsu. Aga ei saaks öelda, et need lihtsamad oleks. Kaabuga löömist seal kindlasti olla ei saa," muigas Ratas ning lisas, et rahvatantsud ei jää võistlustantsudele ka sportlikus ega füüsilises plaanis alla.

"Siin ei ole kahtlustki, et see on võrdne spordilaagriga. Päris head suppi antakse muideks tantspeol," lisas ta.