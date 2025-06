Kristi Raidla: pärnakad ületasid uut silda naerul nägudega

Suvepealinnaks saanud Pärnus avati eile uus sild, mida mööda jõudis Pärnusse ka laulupeo tuli, ning homme ootab Pärnut ees võidupüha paraad. ERR-i Pärnu korrespondendi Kristi Raidla sõnul on linnas tunne väga hea.

"Uus sild on avatud, olen ka ise sealt juba mitu korda üle käinud ja käisin veel kesköö lausa rattaga üle ja vaatasin, kuidas sild õhtuse valgustusega paistab. Väga mõnus. Elan ise ka Rääma linnaosas ja räämakatel on nüüd kesklinn ja rand kodus käes," tõdes Raidla.

Sillal veel nime pole, praegu räägitakse "uuest sillast", dokumentides kannab sild nime Raba-Lai tänava sild. "Silla-arutelu on käinud tükk aega ja ma eile ka linnapead intervjueerides küsisin, et mis siis uue silla nimi võiks olla ja ta ütles, et talle on tulnud väga palju ettepanekuid. Üks neist ettepanekutest ongi panna sillale nimeks Uus sild. Eks siis näha ole. Pakutud on ka Rääma sild, abilinnapea pakkus Suve sild. Linnapea ütles, et ootame ja vaatame, kuidas inimesed ise seda silda nimetama hakkavad," selgitas Raidla.

Laupäeval pärnakate arvamusi kogunud Raidla tundis, et silda oli kaua oodatud. "Ja tõesti seda silda ongi kaua oodatud, aastakümneid, sellest on räägitud nii- ja naapidi. See ootus tasus ennast ära. Oli tunda rõõmu, silda ületati naerul nägudega ja inimesed ikkagi ütlesid seda, et uhke tunne on silda ületada," rääkis Raidla.

"Aga silla ehituse käigus on ikka nurinat ka olnud, sest ega see silla valmimine ei ole möödunud takistusteta ja päris palju on olnud selliseid olukordi, kus tundub, et silda kunagi ei tulegi. On rahvas ju viidanud ka sellele, et algselt pidi sild tulema palju uhkem, kahe kaarega, aga kuna see arhitektuurne osutus liiga kalliks, hanked nurjusid, siis tuli ikkagi teha odavam lahendus," selgitas Raidla ning lisas, et sellele vaatamata tundus talle rahvaga rääkides, et pigem tuntakse rõõmu.

Tänasest on sild autojuhtide päralt. "Laupäeval said kõik huvilised lihtsalt jala või jalgrattaga sillast üle käia ja seda tõesti tehti ka. Päev läbi voorisid inimesed sillast üle ja õhtul ka. See oli täitsa hea mõte, et esimesel päeval sinna autosid peale ei lastud," tõdes Raidla.