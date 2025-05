Noorte muusikute konkurss "Klassikatähed" tuleb taas

70. sünnipäeva tähistav ETV toob pärast viieaastast pausi taas vaatajate ette klassikalise muusika võistlussarja "Klassikatähed", ainulaadse originaalformaadi, mis käivitus 2013. aastal.

Koostöös Eesti Kontserdiga otsib "Klassikatähed" säravaid klassikalise muusika talente, kelle oskused pannakse proovile televoorudes, kontserdivoorus ja suurel finaalkontserdil.

Saatesse on oodatud kandideerima klassikalise muusika solistid vanuses 15 kuni 25 eluaastat (lauljatel kuni 27 eluaastat). Konkursi korraldajad ärgitavad kandideerima erinevate instrumentidega interpreete ja lauljaid. Kandideerimiseks on aega kolm nädalat, sooviavalduse peab esitama hiljemalt 17. juuniks 2025 elektroonilisel vormil. 26. juunil toimuvasse eelvooru pääseb videoesituste ja ankeetide põhjal kuni 20 artisti, kellest omakorda kuus saavad kutse telekonkursile.

"Klassikatähtede" kõige esimesel hooajal võistlejana osalenud Johan Randvere õlule jääb ka sel korral saatejuhtimine, esmakordselt astus ta selles rollis vaatajate ette 2020. aastal. Võistlejana saates osalemine jääb talle alatiseks meelde.

"Mul on olnud erakordne võimalus osaleda saates nii võistleja kui ka saatejuhina. Võistlesin esimesel aastal, kui kogu formaat oli uus ja klassikalise muusika õppijatele väga harjumatu. Meie elu muusikakoolides on askeetlik, rohkem oleme koos pilli kui sõpradega ning kindlasti ilma meediakärata," meenutas Randvere erilist algusaastat. "Saime kohe aru, et ilma avalikkusega suhtlemata ei saa. Kõige rohkem õppisimegi muusikast rääkima, aga solistidena ka kiiresti reageerima, olgu siis musitseerides või intervjuusid andes."

Tänaseks on Randverest saanud hinnatud saatejuht raadios ja armastatud pianist kontserdilavadel. Saatel on tema karjääris siiani oluline roll. "Tänu "Klassikatähtedest" saadud kogemusele olen ma ise ning on ka paljud teised noored interpreedid välismaal hästi hakkama saanud. Televaatajal on olnud võimalus nautida andekate noorte esinemisi ning läbilööki terves maailmas. "Klassikatähed" on äge hüppelaud edasiseks karjääriks!"

"Klassikatähed" jõuab ETV vaatajateni sel sügisel. Koos ETV-ga vahendab muusikavõistlust Klassikaraadio. Saatesarja uus hooaeg koosneb neljast televoorust, kontserdivoorust ja finaalsaatest Estonia kontserdisaalist. Esmakordselt ei lange hooaja vältel ükski osaleja välja ja kõik telekonkursile pääsenud võistlejad saavad oma oskusi näidata ka finaalsaates, kus lavale tuleb astuda koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga.

Kõik saatesarja senised võitjad on tähelepanuväärsed muusikud, kelle üleastumisi ootab nii kodumaine publik kui ka rahvusvahelised lavad. "Klassikatähed" võitjatiitli on pälvinud tšellist Marcel Johannes Kits, viiuldaja Katariina Maria Kits, pianist Sten Heinoja, löökpillimängija Tanel-Eiko Novikov ja pianist Tähe-Lee Liiv. Saatest on tuule tiibadesse saanud paljud teisedki tänased tuntud klassikatähed, teiste hulgas Elina Nechayeva, Johan Randvere, Silvia Ilves, Toomas Oskar Kahur jpt.

"Klassikatähed" jõuab kaasaelajateni Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kontserdi koostöös. Noorte muusikute püüdlustele elavad kaasa ning panevad õla alla kultuuritoetajad erasektorist.

Teave konkursi reeglite kohta ja registreerimisvorm on leitavad "Klassikatähtede" veebilehelt.