Lavaka tudengid kutsuvad öösel teatrisse: natuke rituaalimaiku on juures

Sel suvel etendavad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 32. lennu üliõpilased vabaõhumuuseumi karjalapse seiklusrajal Anne Türnpu rännaklavastust "Tähemõrsja". Lavastused algavad öösel kell neli.

"See on meie kolmas diplomitöö, mis toimub juulikuus vabaõhumuuseumis. Laulame seal eesti regilaule, eesti pärimust ja see kõik toimub päikesetõusu ajal. Sellel on natuke rituaalimaiku juures. See on see, miks me tahame seda nii vara teha," selgitas näitlejatudeng Mirjam Aavakivi. "Aga see on väga ilus aeg."

"Tegemist on rännaklavastusega," lisas näitlejatudeng Mattias Nurga.

Tudengid on praegu Saaremaal töö- ja puhkelaagris. "Me teeme proovi, käime saunas, metsas, ujumas, teeme kõik koos," ütles Nurga.

Aavakivi sõnul võiksid nad laagri lõpuks olla kõik nii kaugel, et ärkavad öösel, see tähendab hommikul vara üles.

"Laagris saame esimese sissejuhatuse sellesse, kuidas on laulda vabas õhus. Kuidas keskkond mõjub ja mis tunnet see meis tekitab," tõi Nurga välja.

Välitingimustes teatrit teha on Aavakivi sõnul hoopis midagi muud kui siseruumides.

"Varahommik on kõige kargem aeg, külm, hommikupäike on midagi muud kui lõunapäike," nentis Aavakivi. "Selline tunne on, et kui hommikul hästi vara ärkad, siis päev on nii palju pikem ja tundub, et üldse eluaega on palju rohkem. Väga mõistlik on tulla kell neli teatrisse, sest kell kuus saab see läbi ja sul on terve päev aega toimetada."

Kõik oleneb sellest, mis kell õhtul magama minna, tõdes Nurga. "Saaremaal me harrastame ka näiteks lõunauinakut, umbes tund aega."

"Lavastaja on Anne Türnpu ja liikumist teeb Ingmar Jõela. Kindlasti tasub seda vaatama tulla, juulis ja augustis on etendused," kutsus Aavakivi.