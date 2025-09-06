Anne Türnpu: Tormis ehitas ühele lihtsale rahvalaulule terve maailma ümber

Lavastaja Anne Türnpu rääkis "Ringvaates", et vanad eestlased mängisid oma elu pöördelistel hetkedel laulumänge ja oma müütilises rituaallavastuses kasutavad nad Veljo Tormise heliteoseid, kus helilooja kasutas vanemaid voor- ja sõõrmänge ning ehitas lihtsale rahvalaulule terve maailma ümber. Dirigent Janne Fridolini sõnul mängisid vanasti laulumänge enamasti täiskasvanud.

""Nõelamäng" on üks Tormise heliteos, mida me lavastuses kasutame ja tegelikult me kasutame lavastuses Tormise heliteoseid, kus tema kasutab Eesti vanemaid voor-, sõõr- ja lastemänge. Oleme kokku pannud Tormise erinevad heliteosed ja loonud omamoodi terviku," ütles müütilise rituaallavastuse "Nõelamäng" lavale toonud Anne Türnpu.

Türnpu sõnul on eestlastele aegade algusest peale meeldinud kokku tulla ja mängida. "Pulmamängud, matused, jõulumängud, jaanipäevamängud. Draama elementidega mänge on eesti pärimuses tohutult palju," tõi Türnpu. "Me lähme oma lavastuses täiesti eesti teatri juurte juurde."

"Läbi muusika lähme me ka muusika algusaega, käsitledes regilaule mängu võtmes," ütles üks lavastuse loojatest dirigent Janne Fridolin. "Tänu sellele, et neil lauludel on tekst, neil on dialoog, mida annab mängida, siis see viibki meid teatri maailma. Ühelt poolt oleme teatri juurte juures, aga teisalt ka muusika juurte juures. Kui tänapäeval mängivad mängulaule enamasti lapsed, kullimängu ja tagaajamist, siis vanasti mängisid neid täiskasvanud. See oli rituaal," tõi Fridolin välja. "Tormise teostes on ainest, mida annab lavastada. Regilaulus on ju terve lugu otsast lõpuni."

Lavastamise juures meeldib Fridolinile see, et laulja viiakse teisele tasandile, see ei ole enam kontsert, vaid midagi enamat. Koorimuusika lavastuses "Nõelamäng" on laval segakoor Vox Populi.

Türnpu sõnul on Veljo Tormis ise öelnud, et mitte tema ei kasuta rahvalaulu, vaid rahvalaul kasutab teda.

"See, mis Tormis rahvamuusikale juurde paneb, on mingisugune kontekstuaalne heliline maailm. Ta jätab mingisuguse laulu seisma, näitab seda, kuidas universum selle peale vaatab, mingile laulule ta annab taustad, kuidas küla kuuleb, kuidas koerad hauguvad, inimesed mööda kõnnivad. Ta ehitab ühele lihtsale laulule maailma ümber ja mõnele laulule annab veel suhte ka," selgitas Türnpu Tormise loodud helimaailma võlu.

Vanad eestlased mängisid laulumänge enamasti oma elu pöördelistel hetkedel. "Näiteks pulmades, mis on ju inimese elus pöördeline hetk. Olid ka kohe mängumajad, kuhu tuldigi kokku mängima," sõnas Türnpu.

Türnpu tõi välja, et tema on veel selle aja inimene, kus koolides lapsed vahetunnis erinevaid mänge mängisid ja ka õues. "Tänases päevas seda enam ei ole," nentis Türnpu.

"Nõelamäng" jõuab publiku ette Viimsi Artiumi vabaõhutünnis 7.-14. septembril.