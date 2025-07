Öine rännaklavastus paneb noored näitlejad füüsiliselt ja vaimselt proovile

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 32. lennu rännaklavastust "Tähemõrsja" etendatakse Eesti Vabaõhumuuseumis Karjalapse seiklusrajal ning etendus algab kell neli hommikul. Selleks et uneaega kokku hoida, on noorte näitlejate telkla üles löödud vabaõhumuuseumisse, soojendus algab juba kell 2.40, mil keha ja hääl üles äratatakse.

"Minu jaoks on see ikkagi täiesti ekstreemsport," kommenteeris näitleja Joonas Koff, mis tunne on nii vara etendust anda. "Muidu ma suvel ärkan ikkagi päeval."

"Hommikusöögi teeme pärast läbimängu," selgitas näitleja Mirjam Aavakivi. "Meil on ära jaotatud, kes millal süüa teeb."

"Eks ta üks soome-ugri hullus ole, aga päris äge on," kommenteeris näitleja Elss Raidmets.

Näitleja Uku Pokk kirjeldas, et see on varahommikune rännak läbi veidrate tegelaste, koomiliste tüüpide, kus lõpuks jõutakse ka tõsisemate teemade ja suuremate asjadeni.

Noorte näitlejate sõnul on vaja väga palju kannatlikkust. "See kannatlikkus kattub ka sellega, et me peame koos elama ja see on vist trupitöö kõige ekstreemsem vorm, me oleme kogu aeg pead-jalad koos, siin on tõusud ja mõõnad," tõdes Raidmets.

"Praegu me elame vabaõhumuuseumis, aga enne jaanipäeva elasime kümme päeva koos Saaremaal," ütles näitleja Katarina Sits. "Me teame küll üksteise halvemaid ja paremaid külgi, aga oleme suutnud kuidagi endaga toime tulla. Siin laagris on need asjad uuesti üles kerkinud, vähemalt minu jaoks."

"Me oleme võtnud endale sihiks kõnelda lugu tüdrukust, kes läheb tähele mehele. Mida tunneb see tüdruk, miks inimesed seda rituaali on teinud, sest regilauludega on ju nii, et nende vanust hinnatakse umbes 2000 aastaga, aga neid narratiive on enne regilaulu vormi moodustumist juba lauldud, tantsitud, räägitud ja joonistatud. Peab olema põhjus, miks me neid lugusid nii kaua oleme rääkinud," sõnas lavastaja Anne Türnpu.

Lavastaja sõnul on üks asi, mida noored näitlejad selle etenduse käigus pakuvad, teine põhjus, miks nii vara teatrisse tulla on päikesetõus. "Päikesetõus on iseenesest nii ilus ja võimas, et seda maksab kogeda. Ükski lavakujundus ei ole nii võimas, kui päikese väljatulek."

"See lavastus on selles mõttes väga nende noort nägu, sest nad on kursus, kes julgeb proovida ja katsetada ja kes on minu meelest ka meeskonnana kokku kasvanud, see on päris tugev seltskond," tõdes Türnpu.