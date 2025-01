Loomaarst: terav liiv võib olla põhjus, miks kass liivakasti ei kasuta

Kassile liivakasti liiva valides soovitab Haabersti Loomakliiniku peaarst Olga Sjatovskaja muu hulgas pöörata tähelepanu liiva teravusele. Ta tõi välja, et kuigi kvartsgraanulid ehk nii-öelda kristallid on hea imavusega, võib nendel käimine kassidele valus kogemus olla. Haiget tegev liiv võib ka olla põhjus, miks kass ei soovi oma liivakastis käida.

Sjatovskaja soovitab kaaluda pehmemaid alternatiive, näiteks puidust helbeid. "Noorte kasside puhul võib proovida erinevaid materjale ja jälgida, mida nad eelistavad," lisab ta.

Puhtus on võtmetähtsusega

Lisaks rõhutas loomaarst, et liivakasti puhtus on kasside jaoks esmatähtis. "Kui liivakast pole piisavalt puhas, siis paljud kassid lihtsalt keelduvad seda kasutamast. Kui inimesed tulevad minu juurde ja küsivad, miks kass liivakasti ei kasuta, on minu esimene küsimus: kui tihti te liivakasti puhastate?"

Lisaks sellele on oluline tagada, et liivakastis oleks piisavalt materjali, et kass saaks vabalt kaevata. "Umbes viis sentimeetrit liiva on optimaalne kogus," märkis ta.

Võõrad lõhnad hirmutavad

Kui kass ei urineeri liivakasti vaid näiteks jalanõudele, ei tähenda see seda, et kass on halb või kiuslik, rõhutas loomaarst. "See tähendab, et on mingi probleem, mis kassile ei meeldi, mis teda hirmutab, ja selle peale ta pissib," selgitas ta.

Näiteks võib jalanõudega teise koera või kassi lõhn väljast kaasa tulla. "Kui ta urineerib selle peale, siis ta jätab sinna oma lõhna ja see lõhnab tema moodi ja tal on rahu majas."

Selleks, et kassi võimalikult vähe stressi ajada, soovitab Olga Sjatovskaja lõhnadega võimalikult vähe eksperimenteerida.