Loomaarst: lemmiku karvavahetus oleneb aastaajast ja elustiilist

Karvaajamise põhjuseid on loomadel mitmeid. "Karvaajamine on iseenesest täiesti normaalne protsess. Hilistalvel-varakevadel lemmik vahetab oma paksu kasuka õhema vastu ja sügisel jälle vastupidi. Kõik vana karv ja aluskarv eemaldub," rääkis loomaarst Andrus Joost.

Küll võib looma karvavahetus oleneda lisaks aastaajale ka elustiilist. "Kui lemmikul on võimalik käia nii toas kui ka väljas, siis protsess on enam-vähem ära jagatud, et mingil hetkel on karv peetum, mingil hetkel on teda rohkem. Aga kui loom on ainult korteris, siis jääb mulje, et kogu aeg on see karvarida järel," rääkis Joost ja märkis, et oma roll on ka toidul, mida lemmikule söödetakse. "Mida kvaliteetsem on toit, kõigi asendamatute rasvhapetega, siis on karvaajamist vähem. Saab igasuguseid vitamiine juurde anda," sõnas ta.

Kui karvaajamine võib olla põhjustatud looma tervisest, näiteks on nahale tekkinud punetus või vistrikud, siis tuleks kindlasti lemmikut loomaarstile näidata. Kuid probleem võib peituda ka stressis. Just kasside seas on see loomaarsti sõnul levinum häda. "Piisab näiteks sellest, et omanik läheb reisile, nädalavahetuseks ainult, või tekib majja uus laps või elukaaslane, sellest võib olla tingitud, et pool kasukat on läinud, lisaks kõõm ja sellised asjad. Kass viskab kasuka maha lihtsalt loomakliinikus laua peal," rääkis Joost.

Karvaajamise taga võivad olla ka igasusugsed parasiidid, nagu kirbud, sügelised, tolmulestad. Samuti tuleb vaadata looma tõugu. "On tõugusid, kel võib esineda seda rohkem, eriti korteritingimustes," sõnas loomaarst.

Karvaajamist aitab kontrolli all hoida järjekindel hooldus: harjamine ja pesemine. "Kui on pikakarvalised kassid või koerad, siis neid kammitakse lausa mitu korda päevas, teisi siis vastavalt vajadusele, kes käib iga päev, kes paar korda nädalas," sõnas Joost.