Karl Madis: minu elus on märgilise tähtsusega number kuus

Karl Madis rääkis Vikerraadios, et tema kohe ilmuvas elulooraamatus on tähtsal kohal numeroloogia ja eriti number kuus. Madis tõi välja, et terviseprobleemid on nüüdseks seljatatud ja ta saab muusikat teha nii nagu vanasti.

"Tahtsin juba 65. sünnipäevaks raamatu valmis saada, aga see ei õnnestunud," muheles Karl Madis, kel valmis elulooraamat "Pärlipüüdja. Elu muusikas".

Madise sõnul on raamatus veidi ka numeroloogiale mõeldud. "Elasin elu aeg majas number 66, numeroloogias tähistab 66 inimest ja number kuus on jumal. See loogika on võetud Uku Masingu raamatust," selgitas Karl Madis, kes saab 23. novembril 66-aastaseks. "Siis ma mõtlesingi, et võiksin raamatu valmis saada oma 66-aastaseks sünnipäevaks."

Madis tõi välja, et poleks nooruses iial arvanud, et ta nii vanaks üldse elab. "Mina olin kindel, et ega mina pensionini ei jõua," muheles pensionär Madis.

Terviseprobleemid on nüüdseks suuresti seljatatud. "Taastumine võttis ikka kaks aastat aega. Nüüd ma mängin saksofoni juba samamoodi kui enne."

Madis tõi välja, et tegeleb kõigega väga põhjalikult. "Suupill jäi mind piinama, tahtsin seda väga hästi mängima õppima. Kõik on võimalik, aga jube palju peab tööd tegema. Aga laisk ei ole ma kunagi olnud," sõnas Madis. "Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb muusika ja armastus ja lapsed."