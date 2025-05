Heategevuslik pardiralli stardib pühapäeval Kadriorus ja ETV-s

2014. aastal ellu kutsutud vannipartide võistuujumine toob sel aastal stardijoonele 20 000 ralliparti. Heategevuslikule rallile saab kodudes üle Eesti kaasa elada ETV vahendusel ja seda koos saatejuht Anu Välbaga, kes Kadriorus pargis toimuval sündmusel külalistega kohal on.

Heategevuslikule ettevõtmisele panevad ka sel aastal õla alla president Alar Karis ja ralliäss Ott Tänak, kes teist aastat järjest astuvas üles ralli kommentaatoritena. Hea sõna ja muusikaga toetavad ettevõtmist Koit Toome, Stig Rästa ja Kalamaja segakoor keelpillikvinteti ja solist Ott Kartau ning dirigent Kuldar Schütsiga.

Ettevalmistused Pardiralliks Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Pardiralli eesmärk on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning pakkuda tuge raskel ajal. Oma lugu jagavad ETV saates pered, keda vähk lähedalt on puudutanud. Heleri All toob vaatajateni videolood lastest, kelle jaoks on korduvad ravikuurid muutunud elu lahutamatuks osaks, ja peredest, kes elavad lootuses ja mõnikord ka leinas.

Kõik 20 000 ralliparti on omaniku endale juba leidnud ja pühapäeval selgub, milline neist kõige esimesena finišisse jõuab.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liitu saab toetada nii saate ajal kui aastaringselt annetustelefonidele helistades:

9002150 (annetuse suurus 5 eurot)

9002110 (annetuse suurus 10 eurot)

9002125 (annetuse suurus 25 eurot)

ETV otseülekanne Pardirallilt algab pühapäeval, 1. juunil kell 19.15.