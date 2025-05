Eesti tudeng sai esimese välismaalasena Lõuna-Korea iludusvõistlusel auhinnalise koha

95 aasta jooksul esimese välismaalasena Lõuna-Korea iludusvõistlusel Global Miss Chunhyang Pageant esimese kuue hulka pääsenud Laura-Mai Schults rääkis "Terevisioonis", et temast on saanud sild Eesti ja Lõuna-Korea vahel.

Miss Chunhyang on üks populaarsemaid iludusvõistlusi Lõuna-Koreas. Võistlusel kuuendale kohale tulnud Schults selgitas, et tegu ei ole ainult iludusvõistlusega, vaid hinnatakse ka oskusi ja väärtusi. Lisaks hinnatakse osalejate sarnasust korea rahvajutust tuntud kaunile ja andekale Seong Chunhyangile, kelle armulugu noobli Yi Mongryongiga on Lõuna-Koreas üks tuntumaid.

Youtuber'in a tegutsev Schults reisib oma videotes mööda maailma, kandes traditsioonilist korea kleiti hanbok'i. "Olen kuidagi selliseks Korea ja Eesti sillaks muutunud. Võistlusel soovitasid mul osaleda mu jälgijad, kes ütlesid, et olen Chungyangi tegelase väga sarnane ja et hanbok sobib mulle väga hästi. Sel aastal proovisin teist korda. Eelmisest aastast läkski see võistlus globaalseks, varem said osaleda ainult korealased. /.../ Aga osaleja peab elama Lõuna-Koreas ja oskama korea keelt," selgitas Schults, kes tuli esimese välismaalasena auhinnalise esimese kuue hulka.

Ettevalmistused võistluseks kestsid 11 päeva. "Ma tantsisime hommikust ööni. Hinnati ka seda, kuidas me käitume sel ajal, kui me valmistusime. Seejärel vaadati ka meie esitust. Mina tantsisin ühe traditsioonilist Korea tantsu. Lisaks hinnati seda, kuidas sa ennast korea keeles väljendad," rääkis Schults.

Uuesti Schults osaleda ei saa ega ei taha. "Kui ma oleks jäänud seitsmendaks või veel madalamale kohale, siis võiksin uuesti osaleda, aga ausalt öeldes ma ei taha ka. See oli väga raske ja keeruline. Me magasime iga öö viis tundi. See ei olnud lihtne, aga väga äge kogemus," lisas ta.

Korea kultuuri ja keeleni jõudis Schults K-popi poistebändi BTS kaudu. "Avastasin nad 2015. aastal tänu oma sõbrannale. Mõtlesin, et päris vahva – nad tantsivad nagu Michael Jackson. Tekkis huvi korea kultuuri vastu ja juhuslikult aasta hiljem tulin siia reisile. Nii väga meeldis, et tahtsin kohe tagasi tulla," tõdes Schults.

Korea keele õppimine on eestlanna sõnul alguses lihtne, hiljem raskem. "Nende tähestik on väga lihtne, selle õpib 20 minutiga ära. Aga kirjaliku keele juures läheb asi aina raskemaks," sõnas Schults.