Pärnust Londonisse väntav rattaentusiast: teen seda vaimse tervise nimel

Rattaentusiast Vaike Kukk plaanib jalgrattaga Pärnust Londonisse vändata ja rääkis "Ringvaates", et sõit Inglismaale on seotud raamatuaastaga ja ühe lapitekimustrilisest elevandist rääkiva raamatuga, mis võiks aidata mõista erilistel lastel suhtlemise erinevaid tahke, et nad saaksid kasvada üles tervemalt.

"Kuna mul oli hiljuti põlvetrauma, kederluu oli pooleks, siis tuleb alustada aeglaselt," ütles rattaentusiast MTÜ Hoiame üksteist juhatuse liige Vaike Kukk.

Kukk on lapsepõlve trauma teadlikkuse nädala algataja ja see nädal keskendub füüsilisele tegevusele, mis entusiasti sõnul on rattasõit, üheskoos olemisele kui sotsiaalsele tegevusele ja aruteludele, et oleks võimalik kellegagi rääkida ja oleks keegi, kes kuulab. "Need asjad on põhilised, mis panevad mind ka seda rattasõitu ette võtma," tõdes Kukk, kes alustas rattasõitudega 2020. aastal.

Inglismaal õppides elas Kukk koolikeskkonnas üle traumaatilise kogemuse, millest kujunes trauma. "Siin ongi erinevus. Kõik traumaatilised kogemused ei ole traumad. Trauma kujunemine võtab aega. Kui meil selle kogemuse juures aga leidub keegi, kes tuleb ja tõepoolest kuulab, sinuga koos on, võtab see valu nii ära, et tegelikult ei muutugi see kogemus traumaks, sa saad sellega hakkama," selgitas Kukk.

"Ükskõik, kas sa oled 80-aastane või kaheksa-aastane, alateadvus püüab sind elus hoida ja ohumärke otsida, sa ise ei otsigi neid. On väga oluline aru saada, kui inimesel on keerulised hetked, ja kui keegi oskab seda märgata, siis on väga hea tunne," ütles Kukk, millele ta tahab tõeliselt tähelepanu pöörata. "Ei ole vaja inimesel pidevalt käest kinni hoida, vaid anda inimesele võimalus ise otsustada, mida tal mingil ajal tarvis on."

Rattasõit Inglismaale on seotud raamatuaastaga ja ühe lapitekimustrilisest elevandist rääkiva raamatuga. "Väga tahaks, et need raamatud jõuaksid eesti lasteni emakeelsena. Kui me mõtleme sellele, mida tunnevad need mingis mõttes erilised lapsed meie peredes ja koolides, siis see peegeldab suhteid ja tundeid ning seda, kuidas selliste lastega suhelda. Lood, mis toimuvad raamatu peategelase Elmeriga, toimuvad ka lastega. Need on head raamatud lastele, mõistmaks suhtlemise erinevaid tahke, et lapsed saaksid kasvada üles tervemalt," ütles Kukk.

Start Inglismaale toimub 20. augustil. "Inglismaale jõudmise kuupäevaks panin kirja septembri lõpp või hiljemalt vaimse tervise päevaks, mis on 10. oktoobril."