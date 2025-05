C-Jami solist Margareth Mürk: muusikaliselt teeme natuke kõike

C-Jami muusik Pärt Tarvas rääkis "Terevisioonis", et on 21 aastat otsinud bändile solisti ning nüüd on leitud sobiv lauljanna. Bändi uus laulja Margareth Mürk tõdes, et muusikaliselt teevad nad bändiga kõiki stiile.

"Meil oli üks ühine etteaste Margarethiga ja siis oli vaja stuudios natuke tööd ette teha ja hakkas kuidagi erakordselt hästi klappima, umbes kümne sekundiga oli selge, et koostöö toimib," selgitas C-Jami muusik Pärt Tarvas, kuidas nende teed bändi uue solisti Margareth Mürgiga ristusid.

"See omavaheline klapp väljendub heas muusikas," lisas Margareth Mürk.

Bänd on nüüdseks kuude kaupa stuudios istunud ja suvel on plaanis tuurile minna. "Osad lood on valmis, osad veel valmimata," nentis Tarvas. "Väga loodan, et äkki meil õnnestub lõpuks ühine album ka ikka ära sooritada."

Mürgi jaoks on see täiesti teistsugune koosseis, aga läheb väga hästi ja enda sõnul on ta väga õnnelik.

Tarvas tõi välja, et bänd on 21 aastat tegutsenud ja kogu see aeg otsinud solisti, kes neile sobiks. "Ega neid eriti leidunud ei ole. Proovisime Mikk Kaasikuga, aga tema vist enam ei laula, vaid mängib nüüd klaverit. Kogu aeg on meil olnud probleem, et solisti on vaja. Sellist artisti, kellega koostöö hästi sujuks, polnud seni leidnud," tõdes Tarvas. "Arvan, et Margarethiga tuleb meil pikk koostöö."

"Muusikaliselt me teeme natuke kõike, on ballaade, on funkyt, eesti ja ingliskeelseid lugusid," tõi Mürk välja.

"Me hetkel otsime seda, mis meil kõige paremini välja tuleb. See tahab natuke katsetamist," ütles Tarvas.

Margareth Mürk ja C-Jam "Stop This Game"

Margareth Mürk ja C-Jam "Sind otsides"