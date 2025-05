Duo Ruut: meilt küsitakse kontserdil sageli, mis haldjakeeles te laulate

Möödunud aastal väljaspool Eestit 37 kontserti andnud Duo Ruut liige Ann-Lisett Rebane rääkis saates "Hommik Anuga", et neilt küsitakse päris tihti, mis haldjakeeles nad laulavad. Duo liikme Katariina Kivi sõnul on eesti publik kõige keerulisem publik maailmas.

"Seda juhtub palju, eriti lennujaamas, kui küsitakse, et kuhu te lendate ja pea iga kord pead mõtlema, kuhu me lähme, mis riik see oli," kommenteeris Duo Ruut liige Katariina Kivi situatsiooni, et bänd andis möödunud aastal väljaspool Eestit 37 kontserti.

"Natuke isegi kriminaali tunne tekib, kui ma liiga kaua lennujaama check-in lauas mõtlen, kuhu ma lendan, kas mind võetakse turvakontrollis pärast kõrvale," muheles Duo Ruut liige Ann-Lisett Rebane.

Rebase sõnul on see lahe, et Euroopa muutub tasapisi juba väikseks ja koduseks.

Kivi arvates on väga palju aspekte, mis on bändi sellise eduni viinud. "Üks põhjus, miks me niimoodi reisida saame, on võib olla see žanr, mis muusikat me teeme. See sobib lihtsalt väga paljudesse erinevatesse kohtadesse. Me ei ole ainult teatud tüüpi festivali bänd."

"Euroopas pakub eesti keel, kultuur ja eesti muusika väga palju huvi ja väga tugevaid elamusi," lisas Rebane. "Ei pea minema teisele poole maakera, et meie muusika oleks eriline. Kõik küsivad, et mis haldjakeeles te laulate."

Kivi tõi välja, et teevad kontsertidel väga palju nalja ka Eesti üle. "Põhiline teema, mis viimasel ajal laual on olnud, on ilm ja see, kuidas inimestele meeldib ilmast rääkida, aga oleme aru saanud, et ilma üle virisemine pole omane ainult eestlastele. Ilm on väga südamelähedane teema kõigile," sõnas Kivi.

Teine asi, mida nad eestlastest mujal maailmas räägivad, on eestlaste tagasihoidlikkus või mingit sorti häbelikkus. "Teeme nalja selle üle, et eesti publik on kõige parem publik, kust üks muusik saab alustada oma muusikukarjääri, sest see on kõige keerulisem publik üldse. Ükskõik kuhu mujale sa lähed, sa saad kohe tagasi seda emotsiooni, saad publikuga põrgatada," selgitas Kivi.

"Aga eestlased on väga siiras publik," lisas Rebane. "Nad kuulavad väga suure huviga ja ei hakka loo ajal karjuma, aga pärast ütlevad, et neile väga meeldis."

Rebane tõi välja, et aastate jooksul on neil arenenud oskus omavahel hästi kiiresti ära leppida. "Need ei ole suured tülid, me ei karju ega ütle pahasti. Kui on see hetk, et üks ütleb, stopp, nüüd lähme viis sammu tagasi, näiteks kui kahe minuti pärast algab kontsert. Me ju peame minema lavale ja vaatama üksteisele poolteist tundi otsa. Usaldus, mis aastate jooksul tekib, et kui üks ütleb stopp, siis ka teine unustab tüli kiiresti ära. Kui leppisime ära, siis leppisime ära," tõi Rebane välja.

"Ilma sõnadeta vestlus on meil ka päris kaugele arenenud," tõi Kivi välja.

Duo Ruudul ilmub varsti uus album "Ilmateade", millega bänd läheb Roskilde ja Glastonbury festivalidele.