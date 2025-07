Duo Ruut: külalisteraamat aitab halval hetkel meenutada publiku soojust

Glastonbury festivalil esinenud Duo Ruut rääkis "Ringvaates", et fännid tegid kontserdi ajal nende külalisteraamatusse väga südamlikke sissekandeid. Muusik Katariina Kivi sõnul on raamat neile hea meeldetuletus, et kui vahel tundub, nagu kõik vihkaksid neid, siis raamatut sirvides saavad nad aru, et tegelikult on kõik päris hästi.

"See, et me Glastonbury festivalil esinesime, on olnud mitme aasta töö, ja suuresti meie mänedžer Marili Jõgi väga raske töö," ütles muusik Ann-Lisett Rebane.

Duo Ruut on viimaste aastate jooksul käinud väga palju ka esitlusfestivalidel. "Need on festivalid, kuhu artistid lähevad oma rahaga kohale, aga publikus on hästi palju festivalide korraldajaid ja muid selle valdkonna professionaale üle maailma," tõi Rebane välja. "Töö ongi käinud suures osas selle nimel, et saada sõna levima."

"See, et me eesti keeles laulame, on mõnes mõttes isegi meie trump," ütles muusik Katariina Kivi. "Kuna me nagunii mingit erilist tantsumuusikat ei tee, siis meie muusika ongi pigem meditatiivne ja inimesed saavad silmad kinni panna ja nautida."

Glastonbury festivalil oli fännidel võimalik teha sissekandeid bändi külalisteraamatusse ja üks külastaja kirjutas, et Duo Ruudu muusika paneb teda tahtma oma tüdruksõbrale abieluettepanek teha.

"Mõte külalisteraamat teha tuli väga spontaanselt. See on meile endale hea meeldetuletus, et vahepeal, kui on hästi halb tunne, et kõik vihkavad meid, siis võtame raamatu lahti ja saame aru, et tegelikult on vist päris hästi," muheles Kivi.

"Meie alati plaatide sisse kirjutame inimestele ja inimesed lähevad mingi meie kirjutatud asjaga koju. See on natuke nüüd nii, et kirjutage meile ka," lisas Rebane.

Rebase sõnul oli Glastonbury festival nende jaoks suur õnnestumine.

Samas alati ei lähe ka nii hästi. Inglismaalt pidi bänd edasi suunduma Taani Roskilde festivalile ja kuigi muusikud ise jõudsid kenasti kohale, jäi nende kontsert suurel festivalil ära, sest pill ei jõudnud kontserdi ajaks kohale. "Meie kannel jäi meid Helsingisse ootama ja jõudis Taani täpselt siis, kui me hakkasime tagasi Eestisse tulema ehk siis 50 tundi hiljem, kui see oleks pidanud jõudma," meenutas Kivi.

Rebane tõdes, et kui nad kunagi kandlega reisima hakkasid, proovisid nad pillile lennukis koha osta, kuid paraku polnud see võimalik ning pilli pidi ikkagi lennuki pagasiruumi jätma. "Meie pill on liiga suur," lisas Rebane.