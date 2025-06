Ann-Lisett Rebane: meie lugude ideed tulevad maailma eri paigus rännates

Duo Ruudu muusik Ann-Lisett Rebane rääkis "Terevisioonis", et osade lugude ideed on nagu suveniirid, mis on kaasa võetud maailma erinevais paigus rännates. Muusik Katariina Kivi sõnul on nende täna ilmunud täispika albumi "Ilmateade" lood valminud nelja aasta jooksul.