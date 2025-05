Doula: sünnitusjärgne aeg kestab naisel terve elu

Doula ehk sünnitoetajana tegutsev Freta Uusküla rääkis saates "Hommik Anuga", et vahel on sünnitamine suur pidu, kus on kohal palju rahvast ning tõdes, et sünnitusjärgne aeg ei kesta kuu ega aasta, vaid terve naise elu. Ämmaemand Hanna-Maria Trei sõnul kogeb ta oma töös tihti väikeseid ja suuri maagilisi hetki.

"Ämmaemand ja doula on kaks täiesti erinevat professiooni. Nad toetavad mõlemad naist, aga ämmaemand on meditsiinilise kõrgharidusega, doula on leevendaja, sünnitoetaja, kes pakub füüsilist, emotsionaalset ja informatiivset tuge," ütles kuus aastat doulana tegutsenud Freta Uusküla. "Kui sa oled õppinud doulaks, siis on see ikkagi amet, aga doula võib olla ka sinu ema, õde või sõbranna, tähtis on see, et naine oleks toetatud. Koos ämmaemandaga töötada tähendab seda, et läbipõlemisoht on sulle endale ka väiksem."

"Kui kõik teavad oma rolle, siis on see igati positiivne ka meie poolelt," tõdes ITK ämmaemand Hanna-Maria Trei, kes on ämmaemandand töötanud viis aastat.

"Lapse sünd on ikkagi väga suur elumuutus, millest võib olla ka vähe räägitakse, sest tegelikult see sünnitusjärgne aeg kestab naisel terve elu," nentis Uusküla, mis võib olla põhjuseks miks naised järjest vähema sünnitavad.

Uusküla meenutas, et on kord jätnud oma sünnipäevalauas kõik oma külalised sinnapaika ja sõitnud sünnitusele. "Ja on üks perekond, kes pani minu järgi oma lapsele nime."

Trei jagas üht lugu oma praktika-ajast. "Ikka küsitakse, et kas sa ise ei karda sünnitada nüüd, kui oled kõike näinud. Oli üks naisterahvas, korduv sünnitaja oma mehega koos sünnitamas. Olid oma sünnitoas vaikselt ja rahulikult. Ühel hetkel naine ütles, et mu laps sünnib siis, kui lund hakkab sadama, aga ilmaprognoos polnud lähiajal mingit lund lubanud ja ma mõtlesin, et no siia me siis jääme. Aga kui laps oli sündinud, siis tõesti sadas väljas valget laia lund. Need on väiksed hetked maagiat, mida me oma töös näeme, see lugu on mul siiamaani eredalt meeles," meenutas Trei.

Vahel on sünnitamine olnud ka suurem pidu. "Olen ka kodusünnitustel palju toeks olnud. Tihti kutsutakse ka fotograaf, filmitakse terve sündmus üles, on olnud nii, et kohal on ka mehe vanemad, lisaks ämmaemandale ning mehele ja naisele, kes sünnitab," tõdes doula.

Uusküla sõnul ei vastuta doula lapse ja naise elu eest. "See, mida me aga kogeme, on naise vägi," ütles Uusküla.

"Ikka tuleb ette, et mehed lähevad sünnitusel näost valgeks. Sa näed, et mõni jutukas mees muutub korraga väga vaikseks. Mul on olnud selline situatsioon, et kui mees ära minestas, siis naine kogu oma sünnitusprotsessi keskel unustas korra oma sünnituse ära ja ütles meile, et tehke mehest pilti."