Elina Piirimäe: naised tihti ei tea, et ämmaemandad pakuvad ka vaimset tuge

Ämmaemand Elina Piirimäe rääkis "Terevisioonis", et raseduskriisi nõustamise teenus, mis pakub vaimset tuge lapseootel naistele ja väikelaste emadele, on Eestis alakasutatud ning naised võiksid rohkem ämmaemandate poole pöörduda. Piirimäe sõnul ei ole päris täpne rääkida raseduskriisist, vaid kohanemisraskustest lapsevanemaks saamisel.

"Raseduskriis tundub iseenesest juba ehmatav sõna, võib-olla ei tahagi seda tunnistada, et ma olen kriisis. Parem oleks sõnastada seda nii, et mul on kohanemisraskused lapsevanemaks saamisel, rasedusega seotud muutustega toimetulemisel," selgitas Medicumi ämmaemand ja raseduskriisi nõustaja Elina Piirimäe.

Kui rääkida inimese arengust, siis igasugune areng nõuab teatud stressi, stressiga kaasneb kriis ja et jõuda järgmisesse etappi, ongi vaja raskem olukord läbi teha. "Kui sa esimest korda emaks saad, on abi vaja ja kui teist korda emaks saad, siis vajad teistsugust abi," sõnas Piirimäe.

Kui peas on muremõtted, on see juba piisav põhjus spetsialistiga rääkida. "Ma ei saa anda kaasa lapse kasutusjuhendit, aga ma saan kuulata, esitada küsimusi ja panna inimene ise lahendusi leidma oma keerulisele olukorrale."

Ämmaemand ei ole küll psühholoog, aga see on ikkagi struktureeritud nõustamine, kus kasutatakse psühholoogilise nõustamise aluseid. "Väga paljusid inimesi õnnestub aidata, vaid üksikutelt ei saa tagasisidet. Osade inimeste puhul läheb vaja meeskonnatööd," selgitas Piirimäe.

Probleem on Piirimäe sõnul aga selles, et naised ei tea, et ämmaemandatelt võib abi saada.