Soome instituudi juhataja: rootslased on hakanud Soomet teise pilguga vaatama

Eile teenis pääsu Eurovisiooni finaali ka Rootsi, keda esindab sel aastal Soome huumoribänd KAJ saunalauluga "Bara Bada Bastu". Soome instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi sõnas "Terevisioonis", et rootslaste suhtumine soomlastesse on ka üldiselt muutunud positiivsemaks.

Valkeeniemi sõnul on soomlased KAJst ja Rootsist väga hämmastunud ja on nende üle õnnelikud. "See on ajalooline, et saunalooga, eriti Rootsis, mis ei ole üldse saunariik, saavad nad nii kõrgele. On tõesti põhjust hämmastuda ja olla üliõnnelik," ütles Soome instituudi juhataja.

Valkeeniemi sõnul elatakse KAJi loole soomlaste seas isegi rohkem kaasa kui Soome enda Erika Vikmani "Ich kommele". "Reitingud näitavad nii, KAJ on meie kõige armastatum vaenlane, keda me armastame vihata ja kellega konkureerida."

Rootslaste jaoks on saun kui selline Valkeeniemi sõnul pigem olnud eksootiline. "Siin on eheduseiha ma ütleks. Rootsi on ju tuntud väga edukate eurolugude tegija, aga viimasel ajal on need olnud väga nagu tehisaru tehtud, väga koordineeritud ja kalkuleeritud. Siin on eheduse tahet ja nad on siiralt nii toredad poisid ja see läheb korda kõigile," arutles ta.

Ka üldiselt on Valkeeniemi sõnul Soome kuvand rootslaste seas hakanud muutuma. "Selle algatas Sanna Marin, siis tuli NATO liikmesuse taotlus. Rootslased on hakanud Soomet vaatama teise pilguga, me ei ole enam maamatsid kauges metsas, vaid äkki Soome ongi cool. Äkki ka see saun ja see ehedus on cool," sõnas ta.

Valkeeniemi tõi välja, et naljakas on KAJ eurolaulu juures ka see, et Rootsi kuningas tahtis 300 aastat tagasi saunad keelustada. "Soome oli ka tollal Rootsi osa, aga soomlased põikpäiselt ei allunud sellisele keelule ja saunatasid edasi," rääkis ta ja märkis, et soomlasi on rootslaste seas nende saunakultuuri pärast isegi naeruvääristatud.

Soomlastel on käpp sees aga ka Eesti saunaelu korraldamises. Nimelt korraldab Soome instituut Tartus 16. ja 17. mail juba teist korda arutelufestivali saunades "Alasti tõde". "See nädal näitab, et saunaga võib teha nii mõndagi. Saun on ülemaailmne keel," sõnas Valkeeniemi. Festivalil võetakse saunalaval istudes ette teemad "Rahu", "Rohe" ja Rehe", mis keskenduvad vastavalt rahu-, kliima-, ja pärimusküsimustele. "Selle eesmärk on näidata, et polariseerumine ja vihakõne pole paratamatus, meil on oskus olla viisakad, oskus arutada konstruktiivselt," lisas Valkeeniemi.