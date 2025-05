Vaata uuesti: Eurovisioonil tehti austusavaldus Céline Dionile

Céline Dion esindas Šveitsi Eurovisiooni lauluvõistlusel 1988. aastal. Looga "Ne partez pas sans moi" tõi ta Šveitsile teise Eurovisiooni võidu.

"Kallis Eurovisiooni pere ja võistlejad, kõige enam sooviksin olla praegu teiega koos Baselis. Šveitsil on mu südames alati eriline koht. See on maa, mis uskus minusse ja andis mulle võimaluse olla osa millestki erakordsest. 1988. aastal Eurovisiooni võidu toomine Šveitsile oli minu jaoks elu muutev hetk. Olen väga tänulik kõigile, kes mind toetasid," lausus Dion videotervituses. "Muusika ühendab meid mitte ainult täna õhtul, mitte ainult praegusel imelisel hetkel, ta on meie jõud, tugi ja kaaslane hetkedeks, mil teda vajame."

Céline Dioni loomingut esitasid 2024. aastal Eurovisioonil esinenud lauljad – Portugali esindanud Ioloanda, Ukrainat esindanud Jerry Heil, Kreekast pärit Marina Satti ja Silvester Belt Leedust.