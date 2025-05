Terviseteadlane: magamise puhul on kõige olulisem järjekindlus

Reinpõld ütles, et tervise heaks on kõige olulisem asi magamine. "See määrab ära, kuidas meie keha reageerib sellele, mis on päeva jooksul toimunud, kuidas ta saab end uuesti üles ehitada," sõnas ta ja mainis, et need elualad, kes tegelevad teiste inimeste päästmisega, töötavad väga palju vahetustega ka öösel. "Teadus näitab, et öine ülevalolev või öösel söömine on üks suurema negatiivse mõjuga tegevusi."

Järele- ja ettemagamine ei toimi. "Mida vanemaks me saame, siis me teame, et ühe magama öö järgitegemine võtab nädal aega, aga kui sul on korduvalt öötööd, siis kuidas keha sellega kohaneb, need on väljakutsed, millele ei ole lahendust," selgitas ta ja lisas, et magamise puhul on oluline järjekindlus. "See tähendab seda, et me lähme samal kellaajal magama ja me tõuseme samal kellaajal nii argipäeval kui nädalavahetusel, seda on viimased uuringud näidanud, et see on isegi olulisem kui une pikkus."

Tema hinnangul on igas vanuses kõige olulisem jõutreening. "Inimene peaks füüsiliselt aktiivne olema igapäevaselt, olgu need sammud või treening, aga kui sul on nädalas juba neli treeningpäeva, mis tähendab seda, et me treenime enamatel päevadel, kui me puhkame, siis see annab palju suurema efekti," tõdes ta ja lisas, et samas oluline on järjepidevus. "Kui ma treenin vähemalt ühel päeval nädalas ja siis on parem, kui see on väga intensiivne trenn ja ma teen seda pidevalt terve oma elu, siis see on kordades efektiivsem kui mitte midagi."

"Meie ühiskonnas on see probleem, et meil on kogu aeg mõtteviis, et kõrgemale, kiiremini, kaugemale, me paneme selle võib-olla ise endale peale, aga siin on väga oluline eristada naiste ja meeste stressierinevust, naised on väga ratsionaalsed, kui nemad saavad väljaspoolt stressi tekitava info, siis nad hakkavad seda nii-öelda mäletsema, nad hakkavad seda ketrama, analüüsima ning mitte ainult päeval, vaid kui nad panevad pea padjale, siis hakkab see ketramine pihta, ei suudeta välja lülitada ning öö on sellega rikutud," selgitas ta.