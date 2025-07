Terviseteadlane: naiste ja meeste toitumisvajadused on väga erinevad

Terviseteaduste doktor Karmen Reinpõld rääkis "R2 Päevas", et ühiskondlikult on vaja mõista, et naiste ja meeste toitumisvajadused on erinevad.

"Üllatus-üllatus, aga naistel on hormoonid, mis käivad üles-alla ja muutuvad. Sellist hormonaalset tsüklit vaadati vanasti teadusmaailmas kui segavat faktorit, et me ei saa efekti mõõta, kui tingimused ei ole stabiilsed," selgitas Reinpõld teadlaste seas pikalt levinud takistust.

Toitumise puhul tajuvad mehed ja naised Reinpõllu sõnul aju tasandil erinevalt energiaga varustatust. "Kui meeste ajul on energiapuudus, siis evolutsiooniliselt see signaal ütleb talle, et me jääme nälga, sõda tuleb, peame võitlema hakkama, valmis olema, et saame rasvast lahti, saame tugevaks ja siis me oleme valmis võitlema. Aga naiste aju ei saa sellest samamoodi aru, nende aju saab nii aru, et nälg on, aga sugu on vaja jätkata, lapsed ellu jätta. Selle jaoks, et mul oleks energiat oma järglaste eest hoolitseda, pean ma rasva koguma," rääkis Reinpõld.

Ühiskondlikult on terviseteadlase sõnul oluline aru saada, et naiste puhul signaal, mis ajule antakse, ei ole sama, mis meestel. "Kui naine hommikul üles ärkab, on oluline, et tema aju saaks selle esimese energia kätte esimese poole tunni jooksul. Hommikuti äratab meid see, et meie kortisoolitase on väga kõrge. Kui me ei saa anda kehale signaali, et energia tuleb peale ja kõik on hästi, siis aju reageeribki nii, et ta on ülejäänud päeva tagajalgadel, trambib ja nõuab eriti palju ja parem oleks, et magusat ja rasvast," rääkis ta.

Reinpõllu sõnul on 15 grammi valku hommikul juba piisav selleks, et rahustada aju maha. "Kuna meie üldine energiavajadus on natuke väiksem kui meestel, siis on eriti oluline, et me saaks igal toidukorral piisavalt valku. 30 grammi tekitab täiskõhutunde, mis kestab kaua. Ja tuletan meelde, et valk ei ole ainult loomne. Samamoodi on teraviljas, väga efektiivsed on oalised: oad, herned, läätsed, mis on hästi väheväärtustatud toidugrupp."

Reinpõllu sõnul on lõpuks oluline ka tarbitava toidu tervik. "Vaadata, kas valgukogus on päriselt seal piisav ja mis seal muud asjad on. Kui on väga palju suhkrut või teistpidi suhkruasendajat, siis see võib ka olla küsitava väärtusega," toonitas Reinpõld.