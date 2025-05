Sundja: me pole Ewert and the Two Dragonsiga kunagi edukust taga ajanud

Tänavu annab 16 aastat tegutsenud Ewert and the Two Dragons oma viimase kontserdi. Bändi laulja Ewert Sundja rõhutas, et edu asemel ajasid nad oma bändiga taga pigem täiuslikkust või muusikalist ausust.

Ewert Sundja sõnul ei ole nad oma bändiga kunagi edukust taga ajanud. "Me ajasime taga täiuslikkust või muusikalist ausust," tõdes ta. Bändi kitarrist Erki Pärnoja lisas, et neil oli hea hoog sees ning ühel hetkel nad avastasid, et sa ei oota enam järgmist nädalavahetust, vaid sa mängid iga päev. "Laupäeval ei mängi, sest on vaja 1000 kilomeetrit sõita, see oli kogemus, mis kestis mingid aastad ja seda elu oli vinge elada."

Pärnoja sõnul võib seda küll eduks nimetada, aga pole aus öelda, et nad oleksid nüüd kõigi aegade kõige edukamad. "Kõik on edukad selles asjas, mida nad teevad, enne meid oli ka bände, kes käisid väljas, näiteks Metsatöll või Vanilla Ninja, kõigil on oma edulugu, see oli meie oma."

Bassist Ivo Etti jaoks oli kõige meeldejäävam kogemus Lõuna-Prantsusmaal esinemine. "Suvi, soe, ilma katuseta lavad, see oli idüll," kinnitas ta.

Trummar Kristjan Kallas meenutas, et sa sõidad Slovakiasse, riiki, kus sa pole kunagi käinud ning sa satud lavale, mille ees on 13 000 inimest. "Ja pärast sind tuleb Nick Cave & The Bad Seeds lavale," ütles ta ja lisas, et nad jäid seda kontserti lava kõrvalt vaatama. "Mingi hetk meid aeti sealt ära, sest tegelikult ikkagi ei tohi."

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval, 11. mail kell 10.00.