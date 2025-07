Ewert and the Two Dragons: eduka bändi nimel tuleb tihti ohverdada pereelu

Ansambli Ewert and the Two Dragons trummar Kristjan Kallas rääkis saates "R2 Hommik!", et eduka bändi tegemiseks tuleb üsna tihti ohverdada oma pereelu. Bändi bassist Ivo Etti sõnul tema enam maailmas ringituuritamist ei igatse.

18. juulil toimub ansambli Ewert and the Two Dragons viimane kontsert.

"Tuuritamise kogemus on see, mida mina bändiga koostegutsemise aastatest kaasa võtaksin, sellist asja vist enam ei tule," ütles bändi trummar Kristjan Kallas. "Inimesed, kes seda ei tee, ei adu, mida see tegelikult tähendab ja mis seal päriselt toimub."

Kallase sõnul on uskumatu kogu nende bändi elukaar. "Alustada bändiga Mustpeade maja keldrist ja jõuda välja Saku Suurhalli lavale, Positivuse pealavale ja teistele suurtele lavadele. Kogu see lend tundub uskumatu."

"Miks me nüüd otsustasime bändiga lõpetada, siis võib-olla põhjus ongi natuke selles, et arusaamad töötegemisest olid natuke erinevad," lisas Kallas.

Kallas meenutas, et bändi tegema hakates olid nad 25-aastased. "Mina, Erki ja Ewert, Ivo liitus meiega natuke hiljem, olime tuuritanud eesti popartistidega kõik kohad läbi. Siis tuli majanduslangus, kõik esinemised langesid ära, tekkis aega ja hakkasime mõtlema, et miks me siis omavahel bändi ei tee. Oli aega ja hakkasimegi tegema," sõnas Kallas.

Muusikud arutlesid teemal, mis ohverdusi peavad eduka bändi liikmed tegema. "Pere ei näeks meid ilmselt nii palju," sõnas bändi bassist Ivo Etti. "Ma ütleksin, et praegu ma isegi ei igatse tuuritamist enam."

"Kui me tuuritasime, oli natuke lihtsam, sest meil polnud kohustusi, ei olnud lapsi," tõi Kallas välja.

Kallase sõnul on ta alles hoidnud kõikide festivalide kaelakaardid, kus ta on esinenud. "Mul on käepaelad ka alles," lisas Etti.