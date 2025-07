Draakonite bändi asendustrummar Martin Järveoja: olen sellest unistanud

Ewert and The Two Dragonsi viimases bändiproovis trummari tööd katsetanud kaardilugeja Martin Järveoja rääkis "Ringvaatele", et on alati unistanud oma lemmikbändis trummarina tegutseda.

Draakonite viimases bändiproovis käis kaasas bändi suur fänn maailmameister-kaardilugeja Martin Järveoja. "Võtsin oma trummipulgad ja kiivri ka kaasa, et oleks turvatunne. Ma olen tegelikult trumme natuke mänginud, ostsin kunagi oma lapsele väikese trummikomplekti, aga päris trumme pole kunagi mänginud," muheles Järveoja.

"Ma poleks elu sees uskunud, et midagi välja tuleb," muheles Järveoja, kui tema trummibiidile terve bänd järele tuli ja Ewert Sundja alustas ka laulmist. "Tunne on ülev, õnneks teised oskavad. Mina tegin pigem ikkagi oma taktis."

Ewert and The Two Dragons annab viimase kontserdi 18. juulil. Bänd on tegutsenud ligi 16 aastat.

Järveoja ennustas, et see pole sugugi veel kõik. "Elu on näidanud, et kui miski läheb laiali, siis kuskilt läheb uuesti kokku. Küll nad varsti ikkagi midagi uuesti teevad. Samas, ma olen alati unistanud trummide mängimisest ja tegelikult ju võiks võtta lausa trummitunde. See on äge asi," sõnas Järveoja.