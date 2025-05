Mart Sander: filmitegijana olen Eestis tabu

Sel nädalal on saates "Hommik Anuga" külas filmirežissöör Mart Sander, kes ütleb, et pole Eestis oma filmidele kunagi riiklikku toetust saanud. Ta tunneb, et tema loodud žanrifilmid jäävad kohaliku kinokunsti peavoolust kõrvale ning filmitegijana on ta Eestis justkui põlu all.

Sel nädalal toimub 20. korda Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival (HÕFF). Filmirežissöör Mart Sander on HÕFF-il kohal käinud kõik need 20 korda. Sander leiab, et õudusfilmide vaatamine muudab inimesi paremaks ja targemaks. "Mulle tundub, et õudusfilm on veel ainus moraalne ja kõrge eetilise laenguga film, sest mis toimub õudusfilmis? Paha saab paraja palga, heale tasutakse heaga," märkis ta.

Tema sõnul on eesti film žanriliselt väga kokku tõmmanud. "Me elame Eestis sellises postmodernistlikus ühiskonnas, kus on tegelikult igasugused vabadused väga ära nullitud. Eesti kinos on teemade ring väga väike. Me hindame ainult üsna ühtset elulist draamat, siis hakkasime nordic noir'i sabas lohisema. Fantaasiafilme ja õudust ei võeta tõsiselt, aga maailmas on erinevaid žanre vaja. See oleks äärmiselt igav, kui kirjandus ja muusika oleks ainult ühes žanris."

Sander tunneb, et filmitegijana on ta Eestis põlu all. "Ma ei ole Eestis saanud mitte kunagi mitte ühtegi senti oma filmide toetuseks. Ainsad rahad, mis tulnud on erakätest, minu enda taskust või Lätist," tõi ta välja. Sander usub, et eituste taga on isiklikud põhjused. "Taust. Inimsuhted, kui ma väga viisakalt ütlen."

Oma filme teeb ta suures osas ise – ta võib olla režissöör, stsenarist, produtsent, näitleja. "Mulle meeldib üksinda töötada. Ma saan keskenduda ühele asjale. Ma ei pea kellegagi mõtteid jagama, delegeerima, rääkima, arutama. Mul pole midagi arutada, ega mind ümber ei veena – kui mul on mingi asja kohta mõte, siis ma teen selle selliselt, nagu mul mõttes on. Sa võid mul kõrval istuda ja rääkida, et teeme teistmoodi, aga see ei aita, me lihtsalt kulutame teineteise närve ja lähme tülli. Sellega tuleb minu puhul kahjuks leppida."

Kuigi Sander pole kunagi filmide tegemiseks riiklikku toetust saanud, ei kavatse ta tegema hakata projekte, mis teda ei kõneta. "Ma ei kirjuta kunagi tegema draamat Mustamäe korteri elust. Ma lihtsalt ei tee seda, see ei ole mina," rõhutas ta. "Seda teevad minust paremini teised, kel on kokkupuude selle meid ümbritseva sotsiaalse reaalsusega tugevam kui mul. Muidugi mul on see, ma ju elan siin maailmas, aga ma tunnen, et minu kokkupuude millegi teise asjaga on minu jaoks huvitavam ja tähtsam."

Ta lisas, et film on tema jaoks miski, mis aitab reaalsusest põgeneda. "Film ei pea mulle elu näitama, mul on silmad lahti, ma näen elu ise, ma võin minna Mustamäe korterisse, mul on tuttavaid, ma lähen vaatan, kuidas elu käib, ma ei pea selleks vaatama miljoni eest tehtud filmi ega seda filmi tegema. Ma tahan sattuda sinna, kuhu ma elus ei satu, ja kutsuda inimesed sinna, kuhu nad elus ei satu ja mida nad ei näe ning panna nad mõtlema asju, millele nad ei ole enne mõelnud. See on minu jaoks palju huvitavam."

