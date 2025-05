Anu Saagim: Soomes on volbriööl justkui kõik lubatud

Tegu on ohtliku päevaga, kus politsei on väga ärevil. Kahetsusväärselt tuleb ette ka juhtumeid, kus soomlaste volbriööl on inimene surma saanud.

"Kuidagi on sellel ööl nii, et kõik on lubatud. Mina olen vappu't vastu võtnud Helsingis ning osad põhja ja lõuna esplanaadi ääres asuvad butiigid, kohvikud ja restoranid katavad õhtuks isegi aknad ära, sest pudelid lendavad," selgitas Saagim ning lisas, et sellel õhtul juuakse vahuveini ja šampanjat.

"Traditsioon on seda juua ka tänaval otse pudelist ning seda ka pritsitakse," lisas ta.

"Sa lähed maruliseks, natukene nagu hullumeelseks ja see on ühel ööl lubatud. Soomlased on muidu suhteliselt konservatiivsed, kõik on keelatud ja seadustega paika sätitud, aga siis oleks justkui lubatud. /.../ Sa oled rebel. Jood pudelist, pritsid seda, kui pudel tühjaks saab, siis viskad selle kuhugi ja see võibki poe või kohviku aknasse lennata," rääkis Saagim.

Soomlased hüppavad ka kesklinnas asuvasse purskkaevu, kuhu valatakse ka vahuveini. "Inimesed pissivad sinna, kuhu juhtub. Suudeldakse ja rabeletakse võõraste inimestega. Kusjuures sel ööl otsitakse endale ka kesäkissa't ehk suvekiisut. Kõik kiisud teavad seda. Mina olin noorem, kui ma seal Helsingis elasin, ja ma olen sellel ööl endale kaks meest leidnud. Üks kord varem leidsin hästi toreda peigmehe, teine kord leidsin enda abikaasa," tõdes Saagim.

"Eriline on veel see, et tollel ööl on kõikide ühistute uksed lahti ja sa lähed ükskõik kust sisse, võhivõõraste juurde, ja kui seal käib pidu, siis sa nagu kontvõõras ühined sellega. Meie tegime tüdrukutega sama asja, aga otsisime sellise rajooni linna kõrval, kus on diplomaatide ja natukene rikkamate miljonäride häärberid. Kõik uksed olid lahti, sattusime väga viisakate meeste peole, kõik olid frakkides, kikilipsud ees, jõid šampanjat," meenutas Saagim abikaasaga tutvumist.

Saagim tõdes, et äride omanikud, lapsevanemad ja normaalsed inimesed on Helsingi volbriöö aegu väga murelikud. "Enamjaolt sõidetakse linnast üldse ära, sellistest viisakatest rajoonidest. Minnakse minema, sest autoga on ka täiesti võimatu sõita. Mina ühel aastal sõitsin valesse kohta, inimesed hüppasid ja kargasid mu auto peal, mu auto oli mõlke täis," nentis Saagim.

"Sa ei saa midagi selle vastu teha. Ise oled loll. Pöördud politsei poole ja nemad ütlevad, et sel ööl ei lähe keegi autoga tänavale sõitma," lisas ta.