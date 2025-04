Ivo Linna: biitleid kuulates meenuvad omaaegsed suhted, mõtted, maitsed

Laulja Ivo Linna rääkis "Ringvaates", et biitlite kuulamine on nagu reis aastakümnete tagusesse aega.

Hiljuti külastas muusik Ivo Linna Londonit. Ansambli The Beatles fännina võttis ta ka ette teekonna biitlite radadel ja ületas muu hulgas juba kolmandat korda tuntud Abbey Roadi ülekäigurada.

"See toob mingisugused noorepõlve mälestused meelde. See stuudio töötab seal kõrval siiamaani ja mingid pillimehed sealt välja tulid, kitarrid käes," muljetas ta. "Aga mis seal salata, uhke tunne."

Abbey Road on biitlite fännide seas populaarne koht, kus end pildistada. "See on tavaline linnatänav, autod sõidavad üht- ja teistpidi. Ja siiski autojuhid, kui nad näevad, et mingi järjekordne hull hakkab sealt üle minema, nad ikkagi peavad kinni ja ootavad viisakalt ära," kirjeldas Linna ja lisas, et tol õhtul oli pildistada soovijaid umbes 20. "Aga seal on ka sadu olnud ja kõik selle stuudio madalad aiamüürikesed on autogramme, südamed, loosungeid ja tänusõnu täis."

Biitlite fännina on Ivo Linna endale ka ansambli fännikaupa soetanud. Enda sõnul on ta fännikraamiga siiski üsna tagasihoidlikukd jäänud.

"Kui seda hulka seal mõnes suveniiripoes vaadata, siis püha müristus, ma peaks endale väga suure maja ehitama, et see kõik kraami täis laduda. Tegelikult ei ole seda vaja. Mul on igapäevaseks kohvikruusiks üks biitlite pildiga kruus ja aitab küll, plaadid ja raamatud sinna otsa," rääkis ta.

Aasta jooksul kuulab Linna läbi umbes kolm biitlite plaati. "Ma ei tea, millest see oleneb. Tuleb selline tuju, mingisugune nostalgiahoog. Ma eelistan vinüüli, panen selle mängima ja kuulan täiesti süvenenult. Kuna nende plaatide tulekust on möödas aastakümneid, keerlevad mingid omaaegsed suhted, mõtted, maitsed jälle vahuna välja," kirjeldas ta