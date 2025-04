Jupiter tähistab viiendat sünnipäeva uhiuue sisuga

22. aprillil viiendat sünnipäeva tähistav Jupiter on peonädala valikusse lisanud kaks uut hinnatud sarja ja kaks Eesti ekraanidel seninägemata filmi. Sünnipäevanädalal alustab ka menusarja "La Promesa" uus hooaeg ning enne tele-eetrit saab reede hommikul ära vaadata "Von Focki" teise hooaja teise osa. Samuti on Jupiter vaatajate ette taasvaatamiseks toonud kodumaise mängufilmi "Elu ja armastus" ning ulmesarja "Majakas 23".

"Kuniks ma luban sul elada"

Briti lühisari Londonis elavast medõest Delia Palmerist (Anna Maxwell Martin), kes tutvub 1991. aastal sarmika puusepa John Sweeneyga (Shaun Evans) ning alustab temaga suhet. Ent armuõnn ei kesta kaua, sest John muutub vägivaldseks ning Delia avastab, et mehe minevikus on mitu sünget saladust.

Kuniks ma luban sul elada Autor/allikas: pressimaterjal

Tõestisündinud lool põhinev sari on palju kiidusõnu pälvinud ja peategelane Anna Maxwell Martin rolli eest ka Baftale nomineeritud.

"Queen of F*cking Everything"

Soomes palju tähelepanu pälvinud ja juba ka mitmetesse riikidesse edasi müüdud sarja keskmes on luksuskinnisvara vahendav maakler Linda. Ootamatult kaob ta abikaasa, jättes naise kanda miljonitesse ulatuvad võlad. Linda varad on arestitud ning ta püüab oma eluga kuidagi edasi minna. Karmi reaalsusega silmitsi seistes pöördub Linda lapsepõlvesõbranna poole, et raha laenata, ent satub sel moel äärmiselt kahtlasesse seltskonda.

Sarja on kirjutanud ja lavastanud Tiina Lymi, peaosalist kehastab Laura Malmivaara.

Queen of Fucking Everything Autor/allikas: pressimaterjal

"Kuidas peaks seksima?"

Cannesi filmifestivali kõrvalprogrammi Un Certain Regard võitja ja kolm BAFTA nominatsiooni pälvinud mängufilm saadab kolme sõbranna reisi Kreeta saare kuurorti, et kooli lõpetamist tähistada. Triost üks neiu on veel neitsi ja sõbrannad õhutavad teda reisil süütust kaotama. Pidutsetakse metsikult ja samas üksluiselt, ühtlasi oodatakse eksamitulemusi, millest sõltub ülikooli pääsemine ja tulevik.

Filmi režissöör on Molly Manning Walker. Osades Mia McKenna-Bruce, Enva Levis, Lara Peake, Shaun Thomas, Samuel Bottomley jt.

Kuidas peaks seksima? Autor/allikas: pressimaterjal

"Harry Styles. Viimane lihv"

Dokumentaalfilm kaasaja ühest silmapaistvamast artistist, poistebändist soolalauljaks kasvanud ja lavasid vallutava Harry Stylesist. Sarnaselt paljudele tema eelkäijatele, alustades Elvis Presleyst ja lõpetades Davied Bowiega, paistab ka Harry Styles silma erakordse ja julge stiilitunnetusega.

*

Sünnipäevanädala valiku leiab Jupiteri teemarealt.