Curly Strings: seiklus on alati olnud meie bändi osa

Curly Strings andis äsja välja uue lühialbumi "Aeg luua ja lehvida". "Hommik Anuga" saates rääkisid peagi välismaale tuurile suunduvad bändiliikmed, et õnnelikud oldaks ka vaid Eestis esinedes, kuid seiklus on alati bändi osa olnud.

Kui Curly Stringsi viimatise plaadi pealt leidis lausa 21 lugu, siis uue lühialbumi "Aeg luua ja lehvida" pealt leiab neid kolm. "Me siiani natuke taastume sellest massiivsest albumist ja panime nüüd 21 lugu kolmesse loosse, need on nii tummised tükid," sõnas Villu Talsi.

EP-l leiduvale kahele loole, "Hea tuju laulule" ja "Põhjanaelale" kirjutas sõnad luuletaja Eda Ahi. "Ta on imeline luuletaja. Oleme talle andnud sisendit, millest me sooviks laulda ja tema on aidanud meil need sõnad ritta panna," rääkis Eeva Talsi, kes "Põhjanaela" loo jaoks kirjutas Edale kirja. "See oli aeg, kus meil läksid natuke liiga olmeliseks bändi asjad ja me ei jõudnud sõpradena kohtuda enam piisavalt. Siis ma hakkasin mõtlema, et võiks sõpradest laulu kirjutada, et see on miski, mis vajab väljendamist. Siis hakkasime arutama Edaga, et parimad sõbrad on ikka need vanad sõbrad, kes teavad sind läbi ja lõhki. Siis sündiski "Põhjanael"," rääkis ta.

Curly Stringsi ootavad ees mitmed kontserdid välismaal, ette võetakse reis Saksamaale, Prantsusmaale, kuid ka kaugele Jaapanisse. "Me ise tahame minna välismaale, me võiks ju olla Eestis ja olla siin rõõmsad, me olemegi, aga seiklus on olnud meie bändi osa," sõnas Eeva Talsi.

Saksamaa publiku jaoks on suisa ära tõlgitud lugu "Kättemaks" ning tulevikus on oodata ka saksakeelset plaati. "Eeva hääldus ei ole päris perfektne, aga see läheb eriti hästi sakslastele korda, et hullult ikka üritab meie keeles laulda. See on väga tore," sõnas Taavet Niller.

"Hommik Anuga" stuudios kandis Curly Strings ette rahvaliku laulu "Poissmees", mis räägib maalt linna tulnud poissmehest ja kirjeldab ka kaudselt Villu Talsi elu. "See on ikkagi pärimus, juba lapsena oli see mul peas VLÜ plaadi pealt," sõnas ta. Kui loos satub poissmees vangi, siis oli ka Villu Talsil Viljandis sarnane kogemus. "Need olid sinu (Eeva Talsi - toim.) sõbrad, kes mulle selle pläru andsid. Mina kogenematu ullikesena jäin politseile vahele sellega, siis ma korraks käisin jaoskonnas tõesti. Õnneks tuli Taavet ka," naeris Villu Talsi. "See oligi selline aeg, kus olid noor ja ullike, kuid lõpuks läks kõik hästi," lisas ta.