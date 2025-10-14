Kuuendat korda Jaapanis tuuritanud Curly Strings: "Kauges külas" murrab barjääre

Hiljuti jõudis kodumaale tagasi kuuendat korda Jaapanis tuuril käinud ansambel Curly Strings. Muusikud Eeva Talsi ja Taavel Niller rääkisid "Ringvaates", et kui üles leida inimesed, kes väärtustavad seda, mida sa teed, on kõik barjäärid valla.

Jaapanisse kutsub neid ikka ja jälle esinema sealne agentuur, mille bänd leidis. "Meie jaoks on väga tähtis eesti keeles laulda, väga tähtis on, et meie luule kõlaks läbi me laulude, ja kui sa leiad maailmas üles need inimesed, kes väärtustavad, mida sa teed, ja väärtustavad sinu muusikat, siis on kõik barjäärid valla," lausus Talsi.

Jaapanis esines bänd tuhandepealistele saalidele. Kõige suuremas saalis oli kuulajaid umbes 2800. "Jaapani jaoks on need nagu rahvamajad," naeris Talsi. "Mul oli kunagi lavanärv ja ma olin nii tänulik, et mul enam seda lavanärvi ei ole, ma olen selle ületanud ja sain minna publikusse."

Talsi sõnul huvitab jaapanlasi kõik, mis seostub Skandinaaviaga, seetõttu läheb ka Eesti bänd neile peale. "Neile meeldib Soome. Soome on ennast juba hästi brändinud seal," märkis ta. "Kui kõnnime blondide peadega tänaval ringi, nad soovivad teada, kust me tuleme ja mida siin teeme."

Taavet Nilleril jagus kiidusõnu ka jaapanlaste kohta. "Jaapani inimesed on jube kihvtid. Nad on väga aupaklikud, nad panevad alati vastaspoole endast ettepoole, mõlemad ühtemoodi," tõi ta välja. "Nende ühiskond on justkui väga hea ja selles mõttes meie muusika ilmselt kõnetab neid ikkagi nii hästi."

Samuti meeldis eesti muusikutele Jaapani toit, loodus ja kliima. "Jaapani puhul on mu meelest see kliima selline, et sa tajud igal sammul, et sa oled kodust väga kaugel. Meil lõppes kümne paiku õhtul kontsert, kontserdimaja uksed lähevad lahti, jõuad kliimaseadmest välja ja seal on see troopiline palav õhk, sul on pluusiga palav, oled higine," kirjeldas Talsi.

Igal kontserdil kutsuti bänd ka lisalugudeks lavale. Eriline hitt oli Eestiski populaarne "Kauges külas". "See on barjääride murdja, see tõesti annab inimestele palju," tunnistas Talsi.