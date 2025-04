Ukraina pühademunade mustrid annavad sõduritele maagilist tuge

Ukraina munade kaunistamist nimetatakse põsankaks (ka pysanka). "See on munade kirjutamine. Munade peale kirjutatakse vahaga sümboleid ja mustreid," selgitas kalligraaf Tiina Kull.

Munade kirjutamise traditsioon on väga vana ning on tänagi väga tähtis ja elujõus traditsioon.

"Enne kristluse tekkimist oli see kevadeti uue elu alguse ja sünni sümboliks. Kristluse tekkides seostus ta Kristuse ülestõusmisega ja kiriklike pühadega. Tänapäeval kasutatakse munade kirjutamist, et edasi anda oma kaitset praegustele sõduritele Ukrainas. Kohalikud ukrainlased värvivad munadele kaitsvaid sümboleid," selgitas Kull.

Kaitsev muna ei pea sõduril alati endaga kaasa olema, vaid võib olla ka siin. "Muna on konkreetselt kellelegi pühendatud ja maalitud, see aitab ka kauge maa tagant."

Munad, millele kirjutatakse, on seest tühjad, neist on muna sisu välja imetud.

Riista nimi, millega munale kirjutatakse on "pysachok" (писачок). "See on nagu kulbike, millel on all pisike auguke. Võetakse sulavaha küünla seest ja soojendatakse leegi peal ning hakatakse joonistama munakoorele mustreid."

Neid mune ei ole Kulli sõnul kunagi värvitud söömise jaoks. "Nad on kinkimiseks, küll lapse sünni puhul või pulmadeks ja siis joonistatakse vastavalt need mustrid ja sümbolid peale. Munasid värvisid ainult naised ja tütarlapsed, mehi sinna tuppa ei lastudki. Tänapäeval on eriloaga lubatud ka meestel sinna tuppa sisse minna."

Kolmnurk on kõige iidsem ja tugevam sümbol, mis sümboliseerib ürgset naiselikkust, punktid on viljakuse sümbol. Ristid on alati Kristuse sümbol. Männioksamuster ja päevalillemuster on ravivad sümbolid. Kala on jeesuse sümbol. "See on tohutu märkide maailm," tõdes Kull.